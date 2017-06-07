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Лизинг, как альтернатива, но неоднозначная

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Экономика
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Лизинг, как альтернатива, но неоднозначная

При отсутствии полноценного кредитования бизнеса альтернативой для отечественных предпринимателей стал лизинг техники или оборудования. Однако распространению этой альтернативы в Украине мешает неоднозначное налогообложение, пассивность потенциальных лизингополучателей и… мошенничество.

Распределение приоритетов


Статистика отмечает рост в Украине количества лизинговых автомобилей: из 70 тысяч, проданных в прошедшем году, на лизинг приходилось 8,3 %, на банковское кредитование — около 12 %. По мнению директора компании «Украинский лизинговый фонд» Александра Кощеева, если пересчитать проценты в денежный эквивалент, доля лизинга будет гораздо выше, поскольку клиенты обычно приобретают таким способом достаточно дорогой транспорт, микроавтобусы или грузовые автомобили. В кредитном сегменте более популярны легковые автомобили эконом-класса.

В целом эксперты отмечают определённый подъём рынка финансового лизинга. За прошлый год объём услуг увеличился на 13 % (до 22,5 млрд грн), а число лизинговых сделок — почти на 24 %. При этом на покупку автотранспорта клиенты лизинговых компаний потратили больше всего — почти 8 млрд грн, следом идёт приобретение сельхозтехники — 5,6 млрд грн. Многие недовольны дороговизной лизинговых услуг. Кроме того, на ситуацию может существенно повлиять введённый в прошлом году запрет на ввоз в Украину автомобилей, у которых экологический стандарт ниже Евро-5. Это привело к исчезновению с рынка популярной автотехники сегмента б/у и со стандартами Евро-3 и Евро-4. По мнению экспертов, больнее всего это ударило по малым и средним компаниям-перевозчикам, которые были основными её покупателями. Как отмечает гендиректор компании «ЭСКА Капитал» Антон Дядюра, износ автопарка для перевозчиков превратился в серьёзную проблему на грани банкротства, поскольку деньги на технику Евро-5 есть не у всех.

В ожидании «правильных» законов


Но не только это тревожит участников рынка. Накопившиеся проблемы легко могут нивелировать достигнутое. Лизинговые компании давно борются за отмену НДС. По словам директора Ассоциации лизингодателей Марины Масич, его уплата ставит лизинговые компании в неравные условия с банками, у которых такой проблемы не существует. В конечном итоге это влияет и на стоимость лизинга. Ассоциация разработала и представила на утверждение правительства законопроект, одобренный ЕБРР, устраняющий эту проблему. Нацкомфинуслуг вместе с парламентариями и участниками рынка в свою очередь подготовили законопроект, направленный на упрощение правил лизинговой деятельности. Но, несмотря на лоббирование саморегулирующих организаций рынка и отдельных депутатов, документ продолжает блуждать по комитетам ВР.

А пока парламентарии думают, Нацкомфинуслуг взялась за очистку лизингового рынка от слабых участников. Как сообщил член комитета Александр Залётов, по итогам 2016 года рынок лишился 78 компаний и на сегодня там присутствуют около 200. При этом более 60 % лизинговых операций приходится на десятку наиболее крупных компаний. Кроме того, почти 100 компаний, зарегистрированных как лизинговые, активной деятельности на рынке не ведут. Поэтому назрела необходимость введения лицензирования и утверждения лицензионных условий лизинговой деятельности. Те компании, которые не смогут получить лицензию до июня текущего года, с рынка уйдут, поясняет Залётов.

Освежить рынок


В последние год-два лизинговый рынок облюбовали финансовые мошенники. Для обмана клиентов используется нехитрая схема. Лизинговый договор прописывается таким образом, что клиент платит деньги не за предмет лизинга, а за некие информационные услуги или консультации. В момент заключения сделки клиенту, естественно, об этом не говорят, рассчитывая на его невнимательность. И уговаривают внести первый платёж, который может достигать 50 % стоимости всего лизинга, обещая уменьшить последующие платежи. В конечном итоге ни техники, ни денег он не получает и отсудить деньги не может, ведь подпись под договором подлинная и добровольная.

По словам Марины Масич, такие случаи подрывают доверие к лизингу у потенциальных клиентов. Навести порядок надеются при помощи уже упомянутого лицензирования.

Впрочем, есть и примеры, когда страдают сами лизингодатели. Не так давно рынок взбудоражило решение суда, согласно которому клиент должен был вернуть лизинговую технику компании, а та в свою очередь — деньги клиенту, причём без всяких вычетов. То есть клиент попользовался техникой практически даром. Если это станет прецедентом, рынок будет парализован, ведь это фактически узаконит безоплатное пользование лизинговой техникой, сетует Марина Масич.

Добавим, что устаревший профильный закон и разбросанность норм, которые регулируют лизинг, оставляют место для налоговой оптимизации, отмывания денег и других теневых схем. Как результат потенциал лизинга как одного из альтернативных инструментов финансирования бизнеса в Украине реализуется не в полной мере. Чтобы освежить рынок лизинга и защитить его, одного законодательного регулирования будет недостаточно. Возможно, одним их дополнительных рычагов воздействия на него может стать привлечение внешних инвесторов и международных лизинговых компаний, которые зарекомендовали себя качественной работой в этом направлении.

Zavarnik



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