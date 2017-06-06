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Как оценить свою бизнес-идею?

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Экономика
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Как оценить свою бизнес-идею?


Понимание того, чем в будущем заниматься, чтобы получать прибыль, это конечно здорово, но недостаточно для полной оптимизации и начала процесса. Следующим важным шагом считается оценка и полный анализ бизнес-идеи. Сделать это можно при помощи специальных критериев. За каждым пунктом следует оценить свою идею в шкале от 1 до 10. Это поможет быстрее реализовать ее и получить желаемую прибыль за небольшой период. Также можно обратиться в компанию https://uae-cons.com/, в которой смогут предложить полный спектр услуг по регистрации бизнеса.

Первый критерий - объём рынка. Это то, сколько приблизительно людей будут покупать конкретно у вас тот или другой вид товара. Если много, то оцениваем в 10, если нет - то один.

Второе, маржинальность, для кого конкретно создан товар и насколько он уникален. Если невозможно подобрать схожие с вашим товары, то это говорит о высокой уникальности, и тогда бизнес-идею можно оценить в 10 балов.

Третий критерий - конкурентность рынка. Сюда же можно отнести и потенциал увеличения цены. Если товар популярен, и его продают многие, то свободно увеличивать цену не получится, поскольку это приведет к большой утрате клиентов. Но если товар уникален, или же сверх качественный и его продают немногие, то это именно тот фактор, который позволяет увеличивать цену в несколько раз.

Далее следует оценить саму уникальность предложения или то, насколько легко товар можно скопировать или создать его копии. Если товар полостью уникален и это новая разработка, то можно ставить все 10 пунктов, если нет, то 1.

Пятый критерий отвечает за сложность выхода и реализации на рынке. Если такой товар не будет пользоваться популярностью или из-за высокой конкуренции его реализация будет очень тяжелой, то это 10, если нет - 1.

Следующий критерий - наличие дополнительных предложений. Это то, что набивает базу клиентов и позволяет покупателям еще раз вернуться за покупкой или купить дополнительные вещи. Для этого чаще всего используются акции и бонусные средства при регистрации и активности. Система скидок тоже хорошо действует на развитие бизнеса. Если к выбранной бизнес-идее можно добавить дополнительные предложения, то это 10, если нет - 1.

И последний формальный критерий оценки своей идеи и ее грамотной реализации - масштабируемость. Если можно создавать целую линию продукта или предлагать его населению в большом количестве, то это хорошо повышает заработок и понижает затраты за счет большого тиража.

Использование на практике этих критериев и оценка своей идеи в будущем помогут развить бизнес и получить хорошую прибыль на своем продукте. Работать на себя и для себя гораздо приятнее и прибыльнее, нежели кажется на первый взгляд...


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