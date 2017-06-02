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Общественная приемлемость становится основным условием развития атомной энергетики

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Экономика
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Общественная приемлемость становится основным условием развития атомной энергетики

Развитие атомной энергетики в современном мире невозможно без постоянного открытого диалога с общественностью. Такое мнение высказали эксперты Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности.

Продление сроков эксплуатации атомных электростанций, а тем более строительство новых ядерных установок в мире уже давно перестало быть только вопросом экономической целесообразности. Все большую роль в принятии решений о возможности развития атомной энергетики в той или иной стране имеет общественность. Это позиция МАГАТЭ, ведущих производителей оборудования для АЭС и организаций, эксплуатирующих станции. Кроме того обязательное проведение консультаций с общественностью прописано в законодательстве большинства европейских стран и в ряде международных конвенций.

На практике от коммуникации с общественностью во многом зависит как будет изменяться отношение населения к конкретному ядерному объекту. Одним из позитивных примеров проведения открытого диалога с общественностью, по словам участников конференции, является опыт Республики Беларусь. Здесь за чуть более чем за 10 лет удалось кардинально изменить отношение населения к атомной энергетики, почти в 2 раза увеличив количество ее сторонников (с 28,3% в 2005 г. до 47,8% в 2015 г.) При этом уровень поддержки строительства непосредственно первой белорусской атомной электростанции еще выше – 59,1%.

«Основными проблемами, которые пришлось решать в Белоруссии для повышения общественной приемлемости атомной энергетики были «чернобыльский синдром» и недостаток объективной информации об отрасли у населения», - отмечает научный руководитель Института энергетики НАН Республики Беларусь Александр Михалевич. По его словам, изменить отношение жителей в лучшую сторону удалось благодаря постоянной коммуникации с населением и обеспечению открытого доступа к информации о проекте БелАЭС и отрасли в целом. В результате уровень поддержки строительства атомной станции в Островецком районе, где ведется строительства достиг 81% .

В то же время в Украине, по данным общественников и социологов, на примере другого ядерного объекта мы наблюдаем обратную картину. Проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС (на территории Киевской области) реализуется с 2005 г. Однако, как свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut GmbH & Co осенью 2016 г., 96% жителей 100 км зоны вокруг ЧАЭС против размещения этого объекта на прилегающей территории. «Основная проблема – это недостаток информации. Люди не знают и не понимают, что такое ЦХОЯТ. Какие риски несет такое соседство для экологии, условий жизни, инвестиционной привлекательности близлежащих территорий? Последние общественные слушания по этому вопросу проводились 8 лет назад. По их итогам был определен ряд условий, которые так и не были выполнены», - делится наблюдениями Евгений Щербань, представитель Ассоциации зеленых Украины. При этом свыше 90% опрошенных считают, что принятие подобных решений в Украине должно происходить с учетом мнения общественности.

О центре:

EUAXIS – независимый информационно-аналитический центр по вопросам ядерной энергетики Украины и других стран, делающих ставку на развитие этого вида генерации.

Главная цель центра – повышение осведомленности о современных требованиях к безопасности эксплуатации АЭС, перспективах развития атомной генерации, обеспечении потребностей экономики доступной электроэнергией, а также экологических аспектах и инновациях в отрасли.


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