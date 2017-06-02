Мариупольский порт и АМПУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Директор ГП «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник и Председатель ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс подписали Меморандум о сотрудничестве. Согласно документу ГП «ММТП» и ГП «АМПУ» направят совместные усилия на успешное строительство зернового терминала и реконструкцию причальных сооружений и операционных акваторий Мариупольского морского порта.
После ввода зернового терминала в эксплуатацию объемы годовой перевалки зерна в Мариупольском порту превысят 2 миллиона тонн. Эффективность работы новых мощностей, которые будут построены в тылу причалов №№ 4 и 3, в том числе будет зависеть и от своевременных решений по реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры порта. Понимая свою роль в повышении инвестиционной привлекательности каждого порта Украины, АМПУ выразила готовность содействовать мариупольским портовикам в реализации их проектов по развитию предприятия.
«Несомненно, современные перевалочные мощности положительно скажутся на показателях работы Мариупольского порта. Поэтому мы обеспечим реконструкцию причального фронта для строительства будущего зернового терминала, а также проведем дноуглубительные работы возле причалов №3-4. Администрация морских портов всегда поддерживает конструктивные предложения, нацеленные на привлечение дополнительных грузопотоков в морские порты, и наша активность в Мариупольском порту это подтверждает», - отметил в ходе подписания Меморандума Председатель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.
По словам Александра Олейника и Райвиса Вецкаганса, синергия двух государственных предприятий позволит:
• Увеличить объемы грузопереработки в Мариупольском порту;
• Повысить эффективность и качество портовых услуг, связанных с постановкой судов и обработкой грузов;
• Поддержать существующие и создать новые рабочие места;
• Повысить социальные стандарты для работников портовой отрасли;
• Привлечь частные инвестиции в развитие государственного сектора экономики;
• Увеличить объемы налоговых и других отчислений в бюджеты всех уровней;
• Улучшить инвестиционную привлекательность морского порта Мариуполь и отечественной портовой отрасли в целом.
«Пожалуй, впервые за все годы независимости Украины мы видим реальное желание государства вкладывать средства в развитие морехозяйственного комплекса. Государственные стивидоры сегодня, к сожалению, не могут сравниться с частными портовыми операторами по объемам инвестиций и темпам своего технического переоснащения. Но заинтересованность АМПУ в успешном развитии Мариупольского порта дает нам уверенность, что мы не проиграем борьбу за грузопотоки, а значит у нескольких тысяч мариупольцев и дальше будут высокооплачиваемая работа и достойные социальные гарантии», - прокомментировал директор Мариупольского порта Александр Олейник.