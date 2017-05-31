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Донетчина: на сумму более 42 млн гривен изъято из незаконного оборота подакцизных товаров

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Экономика
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Донетчина: на сумму более 42 млн гривен изъято из незаконного оборота подакцизных товаров

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Акциз-2017" по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров, увеличению поступлений акцизного налога. Действия сотрудников в рамках операции "Акциз-2017" направлены на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращение распространения фальсификата.

По результатам операции "Акциз-2017" в Единый реестр досудебных расследований внесено 5 уголовных производств по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и 1 уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), в рамках которых изъято подакцизных товаров на сумму около 40,6 млн гривен.

Вцелом в январе - апреле текущего года в рамках операции изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 42,5 млн грн, в том числе алкогольных напитков - на 30 млн грн, спирта - на 0,1 млн грн, табачных

изделий - на 1,3 млн грн, табака (сырье) - на 7,3 млн грн, горюче-смазочных материалов - на 2,7 млн грн, сжиженного газа - на 0,4 млн грн, а также автомобиль стоимостью почти 0,7 млн гривен.

Почти 35 млн грн, или 82% от общей суммы изъятых из незаконного обращения подакцизных товаров, изъято по фактам раскрытия и прекращения незаконной деятельности 2-х подпольных производств фальсифицированных алкогольных напитков и 1-го подпольного производства табака.

Операция "Акциз - 2017" продолжается.


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