Докапитализация, реорганизация и ликвидация

Какие банки могут уйти с рынка в 2017 году

Нацбанк может относить банки к проблемным из-за несоответствия размера их уставного капитала

В банках растет уровень просроченной задолженности

Нацбанк устроит серьезную ревизию 10 крупнейшим банкам Украины

Капитал украинских банков упал ниже установленного минимума НБУ

За 5 месяцев 2013 года украинцы принесли в банки 32 млрд. гривен