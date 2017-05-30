Докапитализация, реорганизация и ликвидация

К июлю текущего года четырём десяткам небольших банков нужно будет увеличить уставной капитал. Учитывая сложность процесса, нардепы приняли временный закон, упрощающий их докапитализацию, реорганизацию или ликвидацию. Поможет ли это выжить «малым» банкам и не станет ли удобным инструментом их поглощения более сильными собратьями?
Суета вокруг докапитализации
Ещё в 2014 году Рада установила для банков нижний предел капитала 0,5 млрд грн. Разработанный НБУ график предусматривал поэтапную капитализацию вплоть до 2024 года, но впоследствии регулятор, не посоветовавшись с банкирами, изменил его в сторону сжатия сроков. Если первоначальный вариант предусматривал формирование капитала в 300 млн грн аж к 2020 году, то изменённый — на начало 2017-го. Банки взбунтовались, и НБУ пришлось дать задний ход: новый план требовал капитализироваться до 200 млн грн к июлю текущего года, а до 300 млн грн — к лету 2018-го. Долгосрочная перспектива в 500 млн грн к 2024 году осталась неизменной.
Как показало дальнейшее, небольшие финучреждения оказались к ней не готовы. У одних не нашлось достаточно средств; другие практически ничего в этом направлении не делали, рассчитывая на смену руководства НБУ и его курса. В итоге 42 банка обязаны до 11 июля предъявить 200 млн грн уставного капитала, но сделать это большинство из них не могут. Большая часть пошла по пути слияния с другими финучреждениями, но это процедура длительная и затратная, да и не все желающие смогут получить на это «добро» от регулятора. А невыполнение требований по докапитализации в установленный срок чревато вводом временного администратора, потерей банка акционерами и дополнительной нагрузкой на ФГВФЛ.
Выход. Но временный
Выходом из создавшейся ситуации, хоть и временным — на 3 года, стал принятый в конце марта закон, упрощающий процедуру докапитализации и реорганизации банков. Как пояснил один из его авторов — первый зампред Комитета ВР по финполитике и банковской деятельности Михаил Довбенко, требования НБУ необходимо выполнять, но они не должны привести к очередному «банкопаду».
Напомним, с 2014 года НБУ вывел с рынка свыше 90 банков. В результате государство сосредоточило в своих руках 54 % рынка, против доли иностранных инвесторов 35 % и украинского капитала 11 %. При этом у последнего нет то ли ресурса, то ли желания заниматься докапитализацией своих финучреждений.
Как утверждают авторы закона, его принятие даст возможность малым и средним банкам сохранить своё присутствие на рынке. В частности, документ оптимизирует процесс слияния финучреждений, упрощая процедуры реорганизации за счёт сокращения времени на её проведение с 1,5 лет до 3 месяцев; докапитализации за счёт сокращения срока её проведения до 1,5 месяца. Отменено обязательство банка выкупать акции миноритарных акционеров в случае, когда они выступают против слияния или капитализации, и оставлена возможность учреждению «переформатироваться» в небанковское без прекращения прежнего юрлица.
Упрощённая процедура предусматривает подачу в НБУ плана реорганизации путём присоединения, утверждённым набсоветом каждого из банков, которые участвуют в сделке. Регулятор даёт заключение о согласовании плана присоединения или об отказе. Это касается и банков, которые ранее уже приняли решение о капитализации. А вот те банки, к которым были применены экономические или другие меры ограничения по санкционному закону (включая и их собственников), к упрощённой процедуре допущены не будут.
В то же время не отменены требования НБУ, которые могут стать непосильными для небольших банков. Поэтому, считают банкиры, закон однозначно ускорит процессы на банковском рынке, будь то слияние или самоликвидация.
В целом и в частности
Экспертная среда, поддерживая в целом новацию депутатов, всё же не имеет единой точки зрения.
Так, главный экономист «Альфа Банка» Алексей Блинов считает, что принятый закон положительно повлияет на состояние банковского бизнеса, способствуя консолидации. Кроме того, объединение нескольких финучреждений может повысить градус конкуренции на рынке. Исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова видит позитив в уменьшении времени на необходимые процедуры, а отмена обязанности выкупать акции у несогласных миноритариев поможет избежать конфликтных ситуаций.
А вот старший экономист Kyiv School of Economics Илона Сологуб отмечает, что закон вводит отдельную процедуру слияния и прекращения деятельности банков, хотя этот вопрос урегулирован в действующем законодательстве. По её словам, достаточно было просто изменить существующие нормы, а такое «размывание» процедуры по нескольким документам может использоваться с целью недружественных поглощений.
Руководитель практики банковского и финансового права ЮФ AEQUO Юлия Кирпа в свою очередь напоминает, что в силу временной и антикризисной природы этот закон является лишь ещё одним механизмом спасения небольших банков, а не системным решением существующих в этой сфере проблем.
Как видим, нюансы есть и они неоднозначны. Но в целом упрощение процедуры докапитализации позволит не допустить банкротства как минимум 15–30 банков и, можно надеяться, сработает на выздоровление банковской системы страны.
Zavarnik