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Фискальная служба Донетчины: «Преодолеем коррупцию вместе!»

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Экономика
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Фискальная служба Донетчины: «Преодолеем коррупцию вместе!»

Сегодня преодоления коррупционных проявлений в деятельности органов ДФС является важнейшим и приоритетным задачам, возможно даже, не менее важным, чем обеспечение устойчивого наполнения бюджета. Без прозрачной, незапятнанной коррупционными скандалами деятельности органов ДФС невозможно установить климат партнерства и взаимопонимания между фискальной службой и бизнесом, невозможно воспитать добросовестного налогоплательщика, невозможно обеспечивать экономическую безопасность государства.

Мероприятия, направленные на предотвращение коррупции и ее полное искоренение, принимаются как руководством Главного управления ДФС в Донецкой области и государственных налоговых инспекций, так и специализированным подразделением - управлением внутренней безопасности Главного управления ДФС в Донецкой области (УВБ).

Так, с начала года с целью предотвращения коррупции, устранения причин и условий, ей способствующих, обеспечение законных прав и интересов граждан и юридических лиц УВБ проведено в коллективах органов ДФС области 218 профилактических мероприятий (бесед, лекций). Важным направлением работы УВБ есть и реализация мер по предотвращению назначения на должности в фискальной службе лиц, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства и в дальнейшем могут скомпрометировать ее деятельность. С этой целью в 2017 году УВБ уже проведено 64 проверки кандидатов на должности в Главном управлении ДФС в Донецкой области и Донецкой таможни ДФС.

Работа УВБ не ограничивается исключительно самими профилактическими и разъяснительных мероприятий. Важным направлением работы УВБ остается и разоблачения недобросовестных работников, которые пренебрегая присягой и доверием государства и общества, прибегают к нарушениям служебной дисциплины или даже к противоправным действиям. Так, в течение 2017 года УВБ проведено 12 служебных проверок и одно служебное расследование в отношении сотрудников органов ДФС в Донецкой области. По материалам УВБ правоохранительными органами в отношении сотрудников фискальной службы составлено 2 административных протокола о совершении коррупционного правонарушения, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 6 уголовных производств, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 362, 364, 365 и 366 Уголовного кодекса Украины.

К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, вопрос коррупции остается актуальным. Так, в милицию обратилась женщина с информацией о том, что от нее за не проведение проверки требует взятку работник Государственной фискальной службы. В рамках досудебного расследования уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, 22.05.2017 сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с представителями объединенного штаба центрального управления СБУ в районе проведения АТО и Управлением защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины за получение неправомерной выгоды на общую сумму 10 тыс грн задержали работника, принятого недавно в Главное управление ДФС в Донецкой области. УВБ по данному факту инициирована и начата проверка.

Итак, работа по преодолению коррупционных проявлений и искоренению причин, способствующих ей, должна продолжаться.

Однако, несмотря на этот позорный случай, Главное управление ДФС в Донецкой области хочет обратить внимание, что коррупционным проявлениям в службе способствуют не только искривленные понятия отдельных служащих о чести и задачах работника фискальной службы, но и низкий уровень налоговой культуры некоторых налогоплательщиков. Именно незнание своих прав и обязанностей фискалов с одной стороны, и иногда сознательное нарушение плательщиком законодательства, открывают «непаханую целину» для работников фискальной службы, которые по тем или иным причинам решили пересечь границу закона и совести.

Обращаемся к плательщикам. Помните! Работник государственной фискальной службы не выходит на проверку по своему усмотрению! Перед началом проверки он должен предъявить направление на проведение такой проверки, копию приказа о проведении проверки и служебное удостоверение. Помните, что сознательное нарушение вами налогового законодательства не только карается в соответствии с действующим законодательством, но и создает возможности для «нечистых на руку» работников фискальной службы шантажировать вас и требовать взятки!

При этом важно отметить, что эффективная работа органов государственной фискальной службы по предупреждению и выявлению коррупционных нарушений невозможна без желания и воли налогоплательщиков помогать разоблачать взяточников. К сожалению, налогоплательщики лишь в редких случаях сообщают УВБ о противоправных действиях сотрудников налоговых и таможенных органов фискальной службы.

Главное управление ДФС в Донецкой области выражает благодарность - как коллегам из правоохранительных органов, так и неравнодушным гражданам – за любую посильную помощь в борьбе с коррупционными проявлениями в органах государственной фискальной службы.

Напоминаем, что с целью оперативной обработки информации о неправомерных действиях или бездействии работников государственной фискальной службы, а также о их возможных коррупционных действиях работает антикоррупционный сервис ДФС Украины «Пульс» - телефон (044) 284-00-07 (круглосуточно).

Помните, принципиальная гражданская позиция каждого является залогом успеха всех. Не оставайтесь в стороне, борьба с коррупцией это общее дело!


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