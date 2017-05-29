Фискальная служба Донетчины: «Преодолеем коррупцию вместе!»

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Проведено почти 790 мероприятий по предупреждению проявлений коррупции среди работников ГУ ГФС Донетчины

На Донетчине по материалам подразделения внутренней безопасности открыто 9 уголовных производств

Более 550 профилактических мер проведено среди работников фискальной службы Донетчины для предотвращения коррупции

В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции

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