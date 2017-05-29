«Год лоукостеров»

Так глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян поименовал год нынешний, 2017-й. Звучит громко, но в реальности подтвердила свой заход в наше небо лишь одна бюджетная авиакомпания — ирландская Ryanair. Имена двух других, с которыми, по словам министра, идут переговоры, не обнародованы. Известно только, что начало «года лоукостеров» датировано сентябрём. Но всё это касается зарубежных авиарейсов; на внутреннем рынке — без перемен.
В Европу — дешевле
Ryanair считают крупнейшим лоукостером Европы: Украина стала 34-й в сети компании. Первоначально ирландцы планировали открыть сезон в октябре полётами из Борисполя и Львова. Из Киева можно будет попасть в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен, из Львова — в Берлин, Будапешт, Вроцлав, Краков, Лондон, Мемминген и Эйндховен. Минимальная стоимость билетов — почти 20 евро в одну сторону, но по такой цене их немного и срок акции ограничен. Реальней билеты по 30–35 евро, но и это в разы ниже тарифов обычных авиаперевозчиков. За год лоукостер планирует перевезти чуть больше полумиллиона украинцев.
Однако недавно Ryanair подкорректировала планы: полёты из Львова в Берлин стартуют уже в сентябре. Интересно, что немецкие пассажиры могут рассчитывать на более низкий тариф. Как подчеркнула пресс-служба компании, перенос начала перевозок вызван высоким спросом со стороны украинцев. Это важный аргумент в споре с теми, кто утверждал, что либерализация визового режима не повлияет на число украинских путешественников: богатые будут летать по-прежнему, бедные, тоже по-прежнему, — не будут. При этом существование людей, далёких от нищеты, но умеющих считать деньги, во внимание не принималось. Именно на таких сейчас делает ставку государство.
По Украине — дороже
«Цель Министерства инфрастуктуры — превратить авиацию из дорогого, элитного сегмента в общедоступное явление. Надеюсь, мы её достигнем — начиная с этого года. Самое важное, что мы сейчас запускаем рынок авиаперевозок. Мы создаём конкуренцию», — заявил Владимир Омелян. Мол, его ведомство и Госавиаслужба хотят обеспечить равный доступ всех участников рынка к полётам. В дальнейшем ожидают от аэропортов снижения цен на обслуживание самолётов, стоимости горючего и сборов, что должно положительно сказаться на цене билетов.
Однако сами авиаперевозчики не рвутся работать на внутренних рейсах. По данным Госавиаслужбы Украины, сертификат эксплуатанта есть у 71 авиакомпании. Из них 29 вправе осуществлять пассажирские перевозки. В абсолютном большинстве они заняты в чартерных перевозках — за рубеж и внутри страны. Регулярные пассажирские авиарейсы внутри страны выполняют всего 4 компании: Международные авиалинии Украины (МАУ), «Мотор-Сич», «Днеправиа» и «Браво», причём последняя сократила активность до минимума.
2012 год был пиковым в Украине по объёму внутренних авиаперевозок — 1,2 млн пассажиров. Затем последовал спад — и снова подъём: в 2016 году перевезли 802 млн. Поскольку в этой статистике уже не учтены Крым и Донбасс, авиасообщение с Россией прекращено (отпали стыковочные рейсы), можно говорить об оживлении рынка и возвращении прежнего пассажиропотока.
Львиную долю внутренних рейсов выполняет МАУ. По данным вице-президента компании Сергея Фоменко, в прошлом году компания перевезла по Украине 664 тысячи пассажиров и заработала… $2,5 млн убытка, не дотянув до себестоимости рейсов. Тем не менее в этом году МАУ рассчитывает на рост спроса; по прогнозам — до 880 тыс. пассажиров.
Средний тариф на перелёт внутри страны составил $42; в 2008 году было дороже почти вдвое — $82, но падение гривни сделало эту разницу незаметной. Среди причин, не позволяющих снизить цены на билеты внутри страны, есть и технические, и фискальные. Так, тарифы на внутренние авиаперевозки почему-то формируются в долларах, в цене билета учтён НДС, а часть региональных аэропортов с наиболее экономически активным населением не может принимать лайнеры типа Boeing 737-800, которые обеспечивают минимальную себестоимость на подобных рейсах. Эти темы обсуждали на встрече в Киеве представители авиаперевозчиков, Мининфраструктуры и Госавиаслужбы. Договорились подготовить расчёты и экономическое обоснование для Государственной фискальной службы и Министерства финансов.
Самоубийственная политика
Помимо Киева и Львова на слуху Международный аэропорт Одессы. Только в этом году компания Yanair анонсировала новые прямые рейсы в Батуми и Тбилиси с начала июня, израильская Sun d’Or — с июля в Тель-Авив, греческая Ellinair на лето увеличит частоту рейсов в Салоники, а Austrian Airlines — в Вену. В конце марта Одесский аэропорт принял первый прямой рейс airBaltic из Риги, а польская компания LOT теперь обеспечивает прямое авиасообщение между Одессой и Таллинном. И это ещё не всё. Но проблема в том, что цены на авиабилеты из Одессы практически всегда заметно выше, чем из Киева. Ничего «лоукостового» на наших югах не задерживается. По словам коммерческого директора Ryanair Дэвида О’Браена, его компания тоже не рассматривает полёты в Одессу — невыгодно.
Любопытно другое. В прошлом году Ryanair запустил проект внутренних перевозок в Польше. Там, как и в Румынии, цены на внутренние авиаперевозки были выше, чем на международные, из-за неэффективной бизнес-модели. Появление лоукостера дало людям выбор, и настолько успешно, что в этом году ирландцы увеличили предложение в полтора раза. По мнению директора Ryanair, у Украины огромный потенциал роста пассажиропотока. Ценовую политику национальных перевозчиков он назвал самоубийственной. Главное, чтобы страна не совершила ошибку с аэропортами: они могут быть независимыми, но нельзя допустить частной монополии. Нужно, чтобы «открытое небо» стало действительно открытым.
Zavarnik