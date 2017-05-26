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На Донетчине продолжаются мероприятия в рамках операции "Рубеж-2016"

Налоговой милицией Донетчины ликвидирован центр минимизации бюджетных поступлений, через который финансировались боевики

В Донецкой области на одного фиктивного зернотрейдера-экспортера стало меньше

Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

В Донецкой области в рамках операции «Рубеж-2017» продолжается выявление и нейтрализация центров минимизации таможенных платежей

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