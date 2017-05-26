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В Донецкой области в рамках операции «Рубеж-2017» продолжается выявление и нейтрализация центров минимизации таможенных платежей

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Экономика
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В Донецкой области в рамках операции «Рубеж-2017» продолжается выявление и нейтрализация центров минимизации таможенных платежей

В рамках операции "Рубеж-2017" налоговой милицией Главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников Прокуратуры Донецкой области и объединенного штаба ЦУ СБУ в районе проведения АТО проведены мероприятия по прекращению противоправной деятельности группы лиц, связанной с минимизацией таможенных платежей.

Так, в рамках криминального производства, зарегистрированного по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Криминального кодекса Украины, 25.05.2017 проведено 7 обысков, во время которых изъяты 8 печатей субъектов хозяйственной деятельности, свыше 8,5 тыс. долларов, банковские карточки, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, документы таможенного оформления. На денежные средства предприятий, которые входили в состав группы, наложены аресты в трех банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой, Днепропетровской областей и г. Киева. Кроме того, наложен арест на 70 грузовых транспортных средств (ориентировочной стоимостью свыше 42 млн. грн.), которые осуществляли перевозку грузов на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Следствие продолжается.
В Донецкой области в рамках операции «Рубеж-2017» продолжается выявление и нейтрализация центров минимизации таможенных платежей


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