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Городские власти Мариуполя обвиняют в приобретении недвижимости по завышенным ценам

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Экономика
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Городские власти Мариуполя обвиняют в приобретении недвижимости по завышенным ценам

О незаконном приобретении Мариупольской властью одиннадцати зданий заявил депутат Мариупольского горсовета, координатор ОО "Инициативная группа" Вместе "Максим Бородин, сообщает До ТеБе.

К таким выводам Бородин пришел в ходе общественного расследования. "Проанализировав рынок недвижимости 2016-2017 годов, открытые данные, документы, которые получили на депутатские обращения, мы пришли к выводу, что эти здания были приобретены по завышенным ценам", - рассказал Максим Бородин.

За 11 зданий, среди которых и те, которые заняли ВУЗ-переселенцы, городские власти заплатили около 100 млн. гривен. Впрочем, активисты отмечают, что сумма должна быть меньше на 20 млн. и обвиняют власть в коррупции.

"Такая ситуация стала возможна из-за недостатков законодательства. Оно позволяет приобрести недвижимость без использования системы электронных закупок ", - отметил Максим Бородин.

По данному факту представители ОО "Инициативная группа" Вместе" подали заявление в правоохранительные органы.


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