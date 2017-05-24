Переселенцы из Макеевки открыли собственную сыроварню

В шести километрах от Святогорска в селе Студенок (Изюмский район, Харьковская область) семья переселенцев из Макеевки открыла эко-ферму. Бывший строитель и юрист наладили производство сыра из козьего молока ручной работы, сообщает До ТеБе.
Современное предприятие по козоводству построено по образцу зарубежных фермерских хозяйств. Поголовье коз выводят самостоятельно: скрещивая украинские и французские породы. Их продукция занимает призовые места на украинских и европейских выставках сыроварения.
- Все началось с хобби мужа, мы ездили по миру и интересовались производством сыра, собирали различные рецепты. Когда мы остались без работы, то решили попробовать себя в бизнесе. Сейчас у нас более трехсот коз, и мы обрабатываем до двухсот литров сырья ежедневно, - рассказала владелица личного крестьянского хозяйства «Святогорская коза» Эльвира Гатицкая.
Гатицькие говорят, что такую мини-ферму способен открыть каждый. Стартом может стать даже поголовья из пяти коз.