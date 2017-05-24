В Донецке появится 98-ой бензин

Как сообщили в "министерстве " угля и энергетики самопровозглашенной ДНР, на заправках "Республиканской" топливной компании появится бензин марки А-98.
Цена на бензин марки А-98 установили 46 рублей за один литр. Бензин на "республиканских" заправках должен появится уже сегодня, заявили в пресс-службе "министерства".
Также в "министерстве" заверили, что данное топливо соответствует стандартам Евро-5. Пока такой бензин появится лишь на 11 заправках, помимо Донецка, бензин будет доступен в Макеевке и Шахтерске.