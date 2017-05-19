Так победим?

Электронные декларации во всём мире сродни скальпелю хирурга, вскрывающему нарыв. И даже если больно всё общество, это не может служить оправданием для отмены «лечения». Одним из условий предоставления Украине безвизового режима со странами Евросоюза был запуск системы электронного декларирования. С точки зрения зарубежных советников то, что у нас эта система начала работать, уже большая победа…
Сколько-сколько?!
Первые результаты этого паблисити сразили наповал любопытствующую публику. Оказывается, среди украинских слуг народа можно найти обладателя «часов за 8000 от святого Николая», коллекции святых мощей, личных автопарков, зарубежных особняков и миллионов гривен «карманных денег» наличными. И это в стране, где средняя зарплата сами знаете какая, а пенсия ниже расходов на содержание однокомнатной хрущёвки. Политическая элита, всего за пару лет выросшая из бывших «революционеров гидности», традиционно страшно далека от народа.
«Кампания по декларированию доходов и имущества отвечала на вопрос общества «Сколько?». Теперь должна начаться общественная кампания, которая ответит на вопрос «Откуда?». Чиновники и политики, которые годами работали в государственном секторе, должны подтвердить происхождение указанных в декларации имущества и наличных. В противном случае это банальная легализация наворованного», — предупреждает один из депутатов , в декларации которого $170 тысяч, автомобиль «Хонда» и новенькая квартира в центре Киева при зарплате 18 тысяч гривен.
Подателям е-деклараций предложили вывернуть карманы, но не обязали указать источники их содержимого. На какое-то время, благодаря депутатской неприкосновенности, истеблишмент получил иммунитет от объяснений по поводу появления у себя новых предметов роскоши. Впрочем, прежний опыт Украины доказывает, что неприятности у политиков и чиновников начинаются лишь с потерей благосклонности тех, кто стоит ещё выше.
«Идейные» противоречия
В нашем случае первыми потеряли эту благосклонность сами борцы с коррупцией. Согласно изменениям в законодательстве, принятым в конце марта, представители антикоррупционных организаций и их подрядчики отныне также обязаны подавать е-декларации.
Это вызвало острую критику со стороны международных партнёров Украины. Так, в антикоррупционной Transparency International считают, что это противоречит самой идее борьбы с коррупцией. Общественными организациями руководят собрание или съезд, а это сотни людей с разной степенью вовлечённости и отсутствием депутатского иммунитета, и большинство из них не осуществляют никаких государственных функций. Не забыты и участники массовых мероприятий: они тоже могут стать субъектами декларирования. В наших реалиях это готовый инструмент на случай гражданского неповиновения. Мало того, под действие поправки подпадают те, кто оказывает им услуги: например, сдаёт помещения в аренду. Это может существенно усложнить работу активистов, — с ними просто побоятся вести дела.
Благие намерения…
Между тем чиновники соседки Польши, занимающей в рейтинге Transparency International совсем не соседнее с нами место, уже 10 лет публично отчитываются о своих состояниях. Польские органы борьбы с коррупцией и правоохранители интересуются не самой суммой заработка, а законностью её происхождения и соотношением с расходами. А в Литве есть система наказаний за правонарушения для депутатов Сейма. И если депутат не заплатит налоги или штраф, с ним будет разбираться Комиссия по этике. У нас же, несмотря на обещания приснопамятного 2014 года, такой комиссии нет.
В Великобритании высокопоставленные чиновники и депутаты парламента также обязаны давать отчёт о доходах и имуществе. О наличных и состоянии банковских счетов можно не отчитываться, а вот о любых денежных поступлениях, акциях, подарках, недвижимости — обязательно. Это касается и имущества родственников. А американская система декларирования напоминает британскую, — с тем отличием, что большая часть информации о доходах чиновников закрыта от общества. Но не от правоохранительных органов.
…В теории и на практике
И тут всплывает вопрос: не станет ли это «благое дело» для украинцев всеобщим? Как, например, в Германии, где из шести классов налогоплательщиков три обязательно отчитываются о доходах? Немецкая налоговая система сродни нашей, но тамошние граждане от налоговой не бегают. За многих налоги оплачивают работодатели. Есть и частные консультанты, которые за скромную (для Германии) сумму помогут правильно заполнить и вовремя подать декларацию, а то и вернуть часть уже уплаченного. В Украине большинство населения неспособно самостоятельно составить и подать (тем более в электронном виде) декларацию и не готово платить за эту услугу специалистам. Да и наша система налогообложения технически не может обработать такой объём информации. Вспомним недавнюю историю подачи е-деклараций сельскими головами и депутатами местных советов: качество интернета в отдалённых районах просто не позволило войти в систему.
Положа руку на сердце, многие признают: всеобщее декларирование — вещь полезная. Налогоплательщик имеет право спросить у государства, на что идут его средства. Может, потому и нет в нашем законодательстве статей, которые предусматривали бы упрощённую процедуру уплаты налогов с минимумом ошибок и злоупотреблений.
Приходится признать и то, что коррупцию вряд ли можно победить с помощью одного лишь декларирования. Возможно, гораздо более эффективным был бы путь разумного ограничения вмешательства в экономику со стороны государственного аппарата.
Zavarnik