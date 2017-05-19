Лента новостей

15:55
Первую опорную школу открыли в Былбасовке
15:19
На КПВВ "Гнутово" со стороны ДНР прекратили пропускать транспорт
14:59
В Добропольском районе благодаря «Prozorro» хотели украсть 1 млн. грн.
14:02
В Мариуполе во время международного круглого стола обсудили актуальные вопросы
13:13
Мариупольцев приглашают на "День карьеры ЕС"
13:03
Так победим?
12:50
Современные технологии архитектурного проектирования
01:40
«Яндекс» рассылает инструкцию как пользоваться сервисами компании из Украины
00:52
В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине
19:48
«Реформа образования - будущее Украины», - Игорь Стокоз
19:44
Продолжается текущий ремонт автодороги Доброполье - Лиман
18:04
Комод – функциональная часть вашего интерьера
16:40
За езду на украинских номерах в ДНР, будут штрафовать и задерживать авто
16:09
Как открыть бизнес без вложений
15:33
В Марьинке торжественно открыли памятник Т.Г. Шевченко
15:04
В Славянском районе отметили День вышиванки
14:54
В Константиновке подвели итоги марафона «Школьный Евроавтобус»
14:34
Создаем композиции из растений
14:14
В авто ОБСЕ бросили дымовую гранату
14:11
В Мариуполе реконструируют очистные сооружения
13:58
Как подобрать светильники для детской комнаты?
13:28
В Бахмуте будут судить чиновников за незаконное бюджетных средств
13:14
В Краматорске открылся региональный форум по децентрализации
12:58
Модная спортивная обувь, кроссовки, кеды, сникерсы - 2017
12:39
Во время пожара в Славянске едва не погибли трое детей, которых мать оставила без присмотра
12:34
В Мариуполе капитально отремонтируют пять дорог
12:21
Все бизнесмены делают это
12:14
Нарушители таможенного законодательства в Донецкой области уплатили более 92 тыс. грн штрафных санкций
08:22
«Шахтер» оставил «Динамо» без трофеев
20:17
Особенности выбора коляски для ребенка
19:19
В Донецке закрыли ТЦ «Маяк»
19:15
После запрета, "ВКонтакте" стал популярнейшим сайтом Украины
18:58
В парке Мечты в Славянске открыли Аллею семьи
18:45
Виды страхования имущества
18:23
77% выпускников школ Горловки продолжат обучение в ДНР
18:17
Виды инженерно-геологических пород
17:43
Донетчина отметит Всемирный День вышиванки. План мероприятий
17:25
Фляга, или пластиковая бутылка, что взять в поход?
17:09
Прокуратура Донецкой области через суд вернула в собственность общины четырехкомнатную квартиру
16:45
В Тельманово запустили попавшую под обстрел насосную станцию
16:41
Как трое сирот выживают на Луганщине без документов и денег
16:37
Тысяча крымчан могут льготно поступить в украинские ВУЗы, но только в четырех областях
16:19
Преобразователи частоты Danfoss производства Дании
14:12
В Волновахе построят церковь в память о погибших в АТО земляков
12:53
Насосная станция в Тельманово попала под страшный обстрел
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Так победим?

0
116
Экономика
0
Так победим?

Электронные декларации во всём мире сродни скальпелю хирурга, вскрывающему нарыв. И даже если больно всё общество, это не может служить оправданием для отмены «лечения». Одним из условий предоставления Украине безвизового режима со странами Евросоюза был запуск системы электронного декларирования. С точки зрения зарубежных советников то, что у нас эта система начала работать, уже большая победа…

Сколько-сколько?!


Первые результаты этого паблисити сразили наповал любопытствующую публику. Оказывается, среди украинских слуг народа можно найти обладателя «часов за 8000 от святого Николая», коллекции святых мощей, личных автопарков, зарубежных особняков и миллионов гривен «карманных денег» наличными. И это в стране, где средняя зарплата сами знаете какая, а пенсия ниже расходов на содержание однокомнатной хрущёвки. Политическая элита, всего за пару лет выросшая из бывших «революционеров гидности», традиционно страшно далека от народа.

«Кампания по декларированию доходов и имущества отвечала на вопрос общества «Сколько?». Теперь должна начаться общественная кампания, которая ответит на вопрос «Откуда?». Чиновники и политики, которые годами работали в государственном секторе, должны подтвердить происхождение указанных в декларации имущества и наличных. В противном случае это банальная легализация наворованного», — предупреждает один из депутатов , в декларации которого $170 тысяч, автомобиль «Хонда» и новенькая квартира в центре Киева при зарплате 18 тысяч гривен.

Подателям е-деклараций предложили вывернуть карманы, но не обязали указать источники их содержимого. На какое-то время, благодаря депутатской неприкосновенности, истеблишмент получил иммунитет от объяснений по поводу появления у себя новых предметов роскоши. Впрочем, прежний опыт Украины доказывает, что неприятности у политиков и чиновников начинаются лишь с потерей благосклонности тех, кто стоит ещё выше.

«Идейные» противоречия


В нашем случае первыми потеряли эту благосклонность сами борцы с коррупцией. Согласно изменениям в законодательстве, принятым в конце марта, представители антикоррупционных организаций и их подрядчики отныне также обязаны подавать е-декларации.

Это вызвало острую критику со стороны международных партнёров Украины. Так, в антикоррупционной Transparency International считают, что это противоречит самой идее борьбы с коррупцией. Общественными организациями руководят собрание или съезд, а это сотни людей с разной степенью вовлечённости и отсутствием депутатского иммунитета, и большинство из них не осуществляют никаких государственных функций. Не забыты и участники массовых мероприятий: они тоже могут стать субъектами декларирования. В наших реалиях это готовый инструмент на случай гражданского неповиновения. Мало того, под действие поправки подпадают те, кто оказывает им услуги: например, сдаёт помещения в аренду. Это может существенно усложнить работу активистов, — с ними просто побоятся вести дела.

Благие намерения…


Между тем чиновники соседки Польши, занимающей в рейтинге Transparency International совсем не соседнее с нами место, уже 10 лет публично отчитываются о своих состояниях. Польские органы борьбы с коррупцией и правоохранители интересуются не самой суммой заработка, а законностью её происхождения и соотношением с расходами. А в Литве есть система наказаний за правонарушения для депутатов Сейма. И если депутат не заплатит налоги или штраф, с ним будет разбираться Комиссия по этике. У нас же, несмотря на обещания приснопамятного 2014 года, такой комиссии нет.

В Великобритании высокопоставленные чиновники и депутаты парламента также обязаны давать отчёт о доходах и имуществе. О наличных и состоянии банковских счетов можно не отчитываться, а вот о любых денежных поступлениях, акциях, подарках, недвижимости — обязательно. Это касается и имущества родственников. А американская система декларирования напоминает британскую, — с тем отличием, что большая часть информации о доходах чиновников закрыта от общества. Но не от правоохранительных органов.

…В теории и на практике


И тут всплывает вопрос: не станет ли это «благое дело» для украинцев всеобщим? Как, например, в Германии, где из шести классов налогоплательщиков три обязательно отчитываются о доходах? Немецкая налоговая система сродни нашей, но тамошние граждане от налоговой не бегают. За многих налоги оплачивают работодатели. Есть и частные консультанты, которые за скромную (для Германии) сумму помогут правильно заполнить и вовремя подать декларацию, а то и вернуть часть уже уплаченного. В Украине большинство населения неспособно самостоятельно составить и подать (тем более в электронном виде) декларацию и не готово платить за эту услугу специалистам. Да и наша система налогообложения технически не может обработать такой объём информации. Вспомним недавнюю историю подачи е-деклараций сельскими головами и депутатами местных советов: качество интернета в отдалённых районах просто не позволило войти в систему.

Положа руку на сердце, многие признают: всеобщее декларирование — вещь полезная. Налогоплательщик имеет право спросить у государства, на что идут его средства. Может, потому и нет в нашем законодательстве статей, которые предусматривали бы упрощённую процедуру уплаты налогов с минимумом ошибок и злоупотреблений.

Приходится признать и то, что коррупцию вряд ли можно победить с помощью одного лишь декларирования. Возможно, гораздо более эффективным был бы путь разумного ограничения вмешательства в экономику со стороны государственного аппарата.

Zavarnik


Похожие публикации

14-02-2017
На Донетчине количество поданных гражданами деклараций увеличилось на 30%
29-08-2016
Электронное декларирование будет запущено в Украине с 1 сентября – президент
26-08-2016
Систему электронного декларирования — в жизнь?
15-08-2016
Порошенко не удалось обмануть ЕС
12-01-2012
Началась кампания по декларированию доходов
5-01-2012
В Украине началась кампания по декларированию доходов

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх