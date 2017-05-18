В Краматорске открылся региональный форум по децентрализации

В Краматорске открылся региональный форум «Децентрализация: современное состояние и перспективы развития». Форум пройдет с 18 по 19 мая.
К участию в форуме были приглашены представители общин Донецкой и Луганской области, делегаты из всех областей Украины, а также представители международных организаций и Совета Европы. Форум имеет цель определить промежуточные результаты работы общин и обмен опытом с уже устоявшимися общинами со всей Украины.
Во время открытия форума председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил большое значение формирования и развития общин в Донецкой области и подчеркнул значительную роль в процессе децентрализации международных партнеров.
«Развитие общин позволит сделать значительный шаг к экономическому и демократическому развитию страны. Я надеюсь, что наши общины смогут стать самодостаточными и мощными, а это будет еще одним аргументом против российской пропаганды и агрессии», - заявил Павел Жебривский.
Глава области также поздравил присутствующих с праздником - Днем вышиванки и отметил, что этот праздник очень важен для Донецкой области и Украины.