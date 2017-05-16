Лента новостей

17:03
В Красноармейске мужчина зарезал своего пасынка
17:01
Более 200 тыс. военнослужащих в зоне АТО получили статус участника боевых действий
15:15
Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти более 600 кг свинины в потолке авто
15:08
ДТЭК Энерго повысит энергоэффективность своих ТЭС
15:00
Какую же выбрать гитару?
14:37
В Украине запретили популярную бухгалтерскую программу
14:12
Запретить социальные сети невозможно - ИнАУ
12:47
На новое оборудование городской больницы в Мариуполе потратят более 14 млн. гривен
12:36
Китай поможет модернизировать шахты Донбасса
12:05
Газпром увеличил поставки газа на Донбасс
12:03
Порошенко запретил социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники"
11:46
В Донецке открылась экологическая конференция
11:34
Патрульная полиция Краматорска и Славянска отметила свою первую годовщину
11:27
Преимущества и недостатки чехлов для Samsung Galaxy A3 2017
11:18
Свыше 20 миллионов гривен поступило от владельцев недвижимости в местные бюджеты Донецкой области
11:16
В «Артемсоль» создана система управления качеством и безопасностью по международным стандартам
11:13
Освободить государство
00:31
Секреты правильного ухода за жалюзи: как правильно чистить и мыть изделия?!
17:40
Разбитую дорогу на единственный морской курорт ДНР начали ремонтировать
17:02
Cуд не стал отстранять мэра Северодонецка
16:19
Украинцы против кредитов от МВФ
16:13
Председатель сельского совета в Донецкой области назначил себе необоснованную премию
16:01
Что не стоит дарить ребёнку?
15:26
Троллейбусную линию между Славянском и Константиновкой строить не будут
14:58
Форекс для начинающих трейдеров
14:32
В Волновахе отметили День Европы
14:25
Авдеевский коксохим возобновляет полноценную работу
14:16
Виробництво світильників
14:12
В Мирнограде будут судить врача
13:59
10 советов для похудения
13:39
Металлурги Мариуполя несут убытки из-за «Укрзализныци»
13:34
На ремонт путепровода в Бахмуте потратят более 12 млн. гривен
13:25
Чем полезен мед? - myhoney.com.ua
13:14
В Донецкой области повысят тарифы на водоснабжение и водоотведение
13:01
На Донетчине 63 миллионера задекларировали прошлогодние доходы
22:05
МРТ в Киеве для людей с большим весом
01:04
Пять привычек, делающих вас миллионером!
00:45
Как помогать нуждающимся людям с радостью?
00:21
В Покровске отменили празднование Дня Европы из-за гибели мирных жителей в Авдеевке
15:18
Донетчина: по фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы подготовлено 26 материалов
13:54
Краматорчанин хотел убить двух человек, чтобы получить жилье
23:25
Как правильно выбрать холодильник
14:51
На Попаснянщине начала работу мобильная бригада врачей
14:48
Авдеевский «Вулик» открыл свои двери для молодежи
14:35
Опрос: 45% переселенцев зарабатывают только на еду
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В Украине запретили популярную бухгалтерскую программу

0
113
Экономика
0
В Украине запретили популярную бухгалтерскую программу

Экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на известную компанию-поставщика ERP-систем "1С" и ряд других IT-компаний. Об этом говорится в указе президента, обнародованном на сайте главы государства.

Ограничительные меры распространяются на российскую компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.

Экономические санкции также коснулись других поставщиков ERP-систем ЗАО "Галактика Центр", ООО "Корпорация" Парус".

Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", ООО "Аби Украина ЛТД".

В частности, санкции предусматривают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также решение президента предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Из разработок "1С" наиболее известны программы системы "1С: Предприятие", а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

МинПром


Похожие публикации

16-03-2017
Порошенко утвердил санкции против банков РФ
1-07-2016
Санкции против России продлили официально
18-03-2016
НАТО призывает сохранить санкции против России
10-03-2016
ЕС продлил санкции против украинцев и россиян
30-10-2014
ЕС продлил санкции в отношении Беларуси до 31 октября 2015 года
16-01-2012
Евросоюз не собирается применять к Украине санкции до выборов

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх