Газпром увеличил поставки газа на Донбасс

Российская компания Газпром в первом квартале 2017 года поставила на оккупированные территории Донбасса более 1,1 млрд кубометров природного газа. Об это свидетельствует квартальный отчет.
По сравнению с 1 кварталом 2016 года (995 млн кубометров) поставки газа увеличились на 11,5%. В Газпроме это объясняют "более низкими температурами".
Газпром продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. НАК Нафтогаз Украины неоднократно заявляла, что поставки газа на Донбасс противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.