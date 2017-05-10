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Полиция Марьинки получила новые автомобили

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Экономика
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Полиция Марьинки получила новые автомобили

Два «Рено Дастер», выделенные Министерством внутренних дел Украины для полиции Донецкой области, передал Марьинским полицейским заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Они будут использоваться для следственно-оперативной группы. Это позволит значительно ускорить оказание помощи людям, которые живут на линии боевых действий.

Марьинское отделения полиции обслуживает большой район, площадью более 1300 квадратных километров, где проживают 92 тысячи человек. Территория простирается вдоль линии фронта, люди живут под ежедневными обстрелами боевиков. Сейчас в районе круглосуточно работают две следственно-оперативные группы, одна из которых постоянно находится в Марьинке. Ранее полиция не всегда могла оперативно реагировать на вызовы.

- Новые транспортные средства будут привлечены для очередной, следственно-оперативной группы. Таким образом мы планируем сократить время прибытия групп на место происшествия, чтобы быстрее приходить на помощь. Сейчас время реагирования на сообщения составляет от 5-7 минут до получаса, - сообщил и.о. начальника Марьинского отделения полиции Геннадий Дегтярев.

И кроме техники, в Марьинском отделении полиции есть и другие проблемы. Сейчас некомплект кадров здесь составляет 22 человека. Наиболее ощутимый он в следственном подразделении, в котором работает всего девять сотрудников из 17. Помощь оказывают шесть следователей, откомандированные из других территориальных подразделений. Большая часть из них - женщины.

Ситуацию с кадровым составом решить непросто, ведь желающих идти служить в прифронтовой город не много. А вот с транспортом проблему пока решено. Кроме новых автомобилей, планируется отремонтировать еще три машины за счет местных властей.

До ТеБе


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