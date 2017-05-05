Донецкая железная дорога обещает трудоустроить сотрудников из оккупированных территорий

Руководство регионального филиала "Донецкая железная дорога" приглашает на работу сотрудников, которые остаются на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает До ТеБе.
- Руководство регионального филиала «Донецкая железная дорога» предлагает сотрудникам Донецкой и Луганской дирекции железнодорожных перевозок, оставшиеся на неподконтрольной украинской власти территории, трудоустроиться в структурные подразделения регионального филиала «Донецкая железная дорога» или в других подразделениях ПАО «Укрзализныця», находящихся на подконтрольной украинской власти территории, - говорится в сообщении.
Такое решение, по информации Донецкой железной дороги, обусловлено Решением СНБО от 15 марта о прекращении перемещения товаров через линию разграничения с оккупированными территориями.