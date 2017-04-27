На Донетчине выросло количество вновь образованных юридических лиц и предпринимателей

По состоянию на 01.04.2017 на учете в органах ГФС Донецкой области находятся 73 879 юридических лиц и их обособленных подразделений (далее - юридические лица) и 115 491 самозанятое лицо. По сравнению с прошлым годом количество юридических лиц увеличилось на 1 094 (1,5%), количество самозанятых лиц уменьшилось на 6 054 (5,7 %).
На протяжении января - марта 2017 года в контролирующих органах области взято на учет 408 вновь образованных юридических лиц и 3 382 предпринимателя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь образованных юридических лиц увеличилось на 33 (9%), количество заново зарегистрированных физических лиц - предпринимателей выросло почти в 2 раза.
За январь - март текущего года 83 юридических лица внесли ведомости о государственной регистрации приостановки, и 7 934 физических лиц - предпринимателей завершили свою предпринимательскую деятельность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ликвидированных юридических лиц уменьшилось в 3,7 раза, в то же время количество предпринимателей, государственная регистрация которых прекращена, увеличилось в 4,6 раза.
По состоянию на 01.04.2017 по данным реестра плательщиков налога на добавленную стоимость плательщиками налога зарегистрировано 6 904 субъекта хозяйствования, из них 6 348 юридических лиц и 556 предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество плательщиков НДС сократилось на 545 (7 %).
По данным реестра страхователей по состоянию на 01.04.2017 на учете в контролирующих органах области находится 185 489 плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В течение января-марта 2017 года зарегистрировано 3 662 страхователя, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество страхователей выросло в 2,1 раза.