ЛНР полностью перешла на собственную электроэнергию

ЛНР полностью обеспечена электричеством из собственных источников. Как передают интернет-ресурсы НКТ*, об этом сегодня, 25 апреля, заявил «министр чрезвычайных ситуаций ЛНР» Сергей Иванушкин.
«Вчера в 23:41 украинская сторона прекратила поставку электроэнергии по линии "Луганская ТЭС – Кирово" 220 квт и по линии "Луганская ТЭС – Михайловк"а 330 квт, по которой шло транзитом через нашу территорию электроснабжение на северную часть области», – рассказал он.
Иванушкин отметил, что после прекращения подачи электроэнергии через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов города Луганска, и «в 2:00 мы закрыли полностью переключение по ЛНР, перешли на внутренние свои ресурсы».
«Переток на территорию Украины прекращен, нулевой, мы полностью работаем на своей электроэнергии. Электроснабжение работает по всей республике. Удалось это за счет того, что то количество электроэнергии, которое поступает у нас на территорию, оно поступало у нас с нескольких направлений. Мы за счет того, что переоборудовали линии электропередач, просчитали новые схемы, переключили город Луганск на внутренне электроснабжение», – сказал Иванушкин.
«Мы теперь работаем на своих ресурсах – тех, которые у нас были изначально предусмотрены на такой случай отключения, потому что после 2014 года мы знали, что после такого отношения и артиллерийских обстрелов отключат и воду, и электроэнергию – мы это понимали», – добавил он.
Иванушкин констатировал, что все предприятия и учреждения, население обеспечены электроэнергией.
«В начале переключения у нас были некоторые нюансы по количеству напряжения, но это из-за того, что была практическая отработка схем, потому что мы тренировки проводили. Мы были готовы к этому. Потому что если кто-то не верил, то мы знали, что они все равно отключат. Поэтому мы подготовили полностью все схемы, сейчас они в работе», – заверил глава «МЧС ЛНР».
Для того, чтобы увеличить прокачку электроэнергии, были заменены провода, проведены все ремонтно-восстановительные работы. «В 2014 году линии электропередачи практически вокруг Луганска все были перебиты, поэтому и когда восстанавливалось электроснабжение города Луганска, мы работали без украинской территории, потом уже подключили на украинскую сторону. Поэтому мы сейчас просто вернулись на те схемы, которые у нас были изначально разработаны еще во время боевых действий», – пояснил Иванушкин.
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