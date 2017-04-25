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Тука назвал сумму, которую Донбасс задолжал за электричество

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Экономика
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Тука назвал сумму, которую Донбасс задолжал за электричество

Задолженность Луганской и Донецкой областей за энергоснабжение составляет 11 млрд грн: 5,2 млрд и 5,8 млрд соответственно. Об этом, как передает «Корреспондент», в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, задолженность касается не только неподконтрольных территорий, но и подконтрольных Украине также.

«Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед Энергорынком составляет 5,2 млрд грн. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией – примерное соотношение 50/50. Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед Энергорынком составляет 5,8 млрд грн, из них лишь чуть менее 0,5 млрд гривен – это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 миллиарда гривен – это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории», – информировал Тука.

Также чиновник объяснил, что из-за отключения электричества в ОРДЛО, вряд ли будут народные волнения, так как «от людей, которые не имеют ни опыта сопротивления, ни желания рисковать жизнью, морально и в рамках здравого смысла, вряд ли можно ожидать восстания».

Он отметил, что есть возможность поставок электроэнергии из России на неподконтрольную территорию Донбасса.

«Ее (энерговетки из РФ – ред.) мощности не достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и предприятий. Но по нашим подсчетам ее вполне достаточно для того, чтобы обеспечить бытовые нужды гражданского населения», – уточнил Тука.


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