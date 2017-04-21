В ДНР готовы производить вино

По словам «министра» доходов и сборов Александра Тимофеева, самопровозглашенная ДНР готова запустить производство «республиканского» вина, которое, по мнению «министра», будет еще лучше французского.
Тимофеев сообщил, что в Енакиево работает один фермер (фамилию его не назвал), который благодаря своему труду доказал, что его виноградники могут конкурировать с виноградниками в Одесской области не смотря на то, что в нашем крае не совсем подходящий климат и имеются заморозки.
Тимофеев подчеркнул, что вино, которое будут производить в ДНР будет лучше французского.
«Наш степной климат, где в летний период минимум дождей – виноград имеет букет, который не удается получить даже в регионах Франции», — сказал Тимофеев.