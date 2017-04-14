Новый трудовой кодекс Украины станет подарком к 1 мая?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении отпусков

Украинцам могут увеличить прожиточный минимум и ежегодный отпуск до 28 дней

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