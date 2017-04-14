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Новый трудовой кодекс Украины станет подарком к 1 мая?

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Экономика
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Новый трудовой кодекс Украины станет подарком к 1 мая?

На сегодняшний день Украина живёт, работает и отдыхает согласно Трудовому кодексу, созданному ещё в 1971 году.

Естественно, что потребность в новом документе, регламентирующем трудовые отношения, назрела давно. Тем более, что из-за устаревших норм довольно часто нарушаются права работников, ведь Кодекс не отражает реального состояния современной экономики.

И вот, Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рекомендовал к принятию во втором чтении новую редакцию Кодекса законов о труде.

Из основных положительных новшеств можно назвать двухчасовой обеденный перерыв, увеличение ежегодного отпуска до 28-56 дней (для некоторых категорий 59), право выходить на больничный с соцвыплатами до 75 дней в году.

В стаж теперь будет засчитываться и время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось его место и должность, хотя зарплата не выплачивалась.

Изменены нормы, касающиеся испытательного срока. Он может составлять и месяц для рабочих специальностей, и три, как раньше. Отличие в том, что уволить работника в это время можно, только уведомив за три дня, с указанием причины.

Согласно новому Трудовому кодексу, за нарушение дисциплины теперь возможно предъявление работнику уведомления. Это новый вид взыскания, вдобавокк увольнениям и выговорам.

Новый кодекс обещаетборьбу с любой дискриминацией. В нём указано, что нельзя не взять на работу или как-то ограничить человека из-за цвета кожи, национальности, религиозных взглядов. Не может стать причиной для увольнения или непринятия на работу сексуальная ориентация, инвалидность или наличие ВИЧ/СПИД. Также работодателю при приёме на работу и даже при объявлении вакансии запрещено требовать информацию о браке, личной жизни, возрасте. Но при этом работодателю разрешено «собирать информацию» о работниках. Есть ли здесь противоречие, судите сами. Причины того, почему работодатель решил вас не принимать на работу, он обязан будет изложить письменно.

Многие нововведения вызывают критику экспертов.

Например, статья 29 позволяет вести видеонаблюдение за работниками. Что, в общем-то, противоречит Конституции.

Также согласно закону на работника могут возлагать дополнительные обязанности, не предусмотренные трудовым договором.

Такое понятие как «профсоюз» в новой версии Кодекса отсутствует. Конечно, профсоюзы продолжат своё существование, однако их значимость будет очень незначительной.

Новая норма позволяет работодателю переводить своего подчиненного к другому нанимателю, правда, лишь с согласия самого работника. Но в наших реалиях, при такой безработице в стране, где гарантия, что отказ работника не повлечёт немедленное увольнение? Тем более, что новый кодекс расширил список причин для увольнения работников. Например, сотрудник может распрощаться с местом за разглашение служебной или коммерческой тайны (кстати, определение этого понятия в документе отсутствует), размера зарплаты, нарушения техники безопасности, уклонение от медосмотра или прививок, из-за недостаточной квалификации и массы других причин.Также уволить могут в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, например стихийных бедствий или военных действий.Несовершеннолетний работник может быть уволен по требованию его родителей.

Эксперты указывают также на разночтения по отношению, например, к одиноким матерям. Одна статья запрещает увольнять их, а другая гласит, что попрощаться с таким работником можно за ненадлежащее исполнение обязанностей. Не сохраняется рабочее место и за женщинами, которые остаются дома из-за состояния здоровья ребенка, пока ему не исполнится 6 лет.«Проект трудового кодекса допускает увольнение этой категории работников в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ими своих трудовых обязанностей, а также в связи с отсутствием работника на работе по временной нетрудоспособности более четырех месяцев», — комментирует председатель объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко.

В новом кодексе появляется понятие «работа на дому», которая должна оплачиваться точно так же, как и в офисе. Эта норма актуальна дляайтишников и представителей творческих профессий. Также работодатель вправе решать, можно ли сотруднику работать вместе с родственниками (братьями, сёстрами), можно ли работать вместе супружеской паре и их детям, если они являются подчинёнными и руководителями. Этот пункт может послужить для работодателя поводом отказать в трудоустройстве.

Согласно новому кодексу, каждый новый работник будет назначаться на работу на основе подписания письменного трудового договора. Каждый работник должен быть в письменной форме осведомлён о своих правах и обязанностях. Поэтому до конца 2016 года работодатели имеют возможность заключить письменные договоры, если их ещё нет в организации или на предприятии.

При этом чётко минимальный срок действия договора в кодексе не обозначен. Он может быть и полгода, и год. А это выгодно работодателю — ничего не помешает ему потом не продлить контракт. Особенно массово смогут переводить на такие договоры представителей творческих профессий, научных работников, журналистов.

После принятия нового Кодекса, украинцы рискуют лишиться выходных на 2 мая и в понедельник после Пасхи и Троицы.

Эксперты утверждают, что, несмотря на несовершенства, у нового Трудового кодекса есть шансы быть принятым уже к 1 мая, поскольку лоббируют его сразу три парламентские группы («Народный фронт», БПП и Оппоблок), которые смогут набрать необходимый минимум голосов.

Zavarnik


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