В марте фискальная служба Донетчины предоставила свыше 24 тысяч административных услуг

Одним из приоритетных направлений работы органов ГФС является обеспечение качественного сервисного обслуживания плательщиков, своевременного предоставления всего спектра административных услуг. С начала 2017 года за получением административных, консультативных и информационных услуг в органы фискальной службы Донетчины обратилось более 568 тыс. граждан и представителей бизнеса, из них в марте - 153,8 тыс. обращений. В марте 2017 года органами фискальной службы области предоставлено 24,1 тыс. административных услуг, количество оказанных услуг по сравнению с мартом 2016 года выросло на 44,3%.
Наиболее популярной административной услугой является и остается выдача регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика (так называемого идентификационного кода) и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков. В марте граждане получили 10120 таких карточек, что составило 42% от всех предоставленных админуслуг.
Также востребованными у субъектов хозяйствования в марте были административные услуги по регистрации плательщиком единого налога - 2791 (11,6%), выдача справки о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) - 2752 (11,4%), предоставление выписки из реестра плательщиков единого налога - 2679 (11,1%), регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 1739 (7,2%), регистрации книг учета расчетных операций - 1237 (5,1%) и прочие.
Обслуживание плательщиков проводилось и непосредственно Главным управлением ГФС в Донецкой области - в марте 2017 года предоставлено 1123 админуслуги: выдано 1042 лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 580 и 462 лицензии соответственно), по одному дубликату лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, две справки о внесении места хранения алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения, а также 77 регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика.