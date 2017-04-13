В марте фискальная служба Донетчины предоставила свыше 24 тысяч административных услуг

Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года

В январе 2017 года фискальной службой Донетчины предоставлено свыше 13 тысяч административных услуг

Свыше 59 тыс. административных услуг предоставили Центры обслуживания плательщиков Донетчины

Центрами обслуживания плательщиков Донетчины предоставлено свыше 52 тыс. административных услуг

В марте налогоплательщикам Донецкой области предоставлено почти 16,7 тысяч административных услуг

В августе плательщики Донецкой области получили свыше 13 тысяч административных услуг