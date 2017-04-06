Гройсман настаивает на продаже госкомпаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, сколько государственных предприятий в Украине ожидают продажи.
«Мы имеем 3,5 тысяч государственных предприятий в стране. Это абсурд, потому что эти предприятия в большинстве или неэффективны, или становятся кормушками для коррупционеров. Моя позиция следующая: предприятия, не имеющие государственного значения и важности, должны быть публично проданы, потому что они никакой пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике. Их продажа предоставит возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост», — заявил Гройсман.
Ранее премьер уточнял, что следует различать предприятия, которые могут быть проданы в результате прозрачных аукционов, и такие, которые, производя стратегически важную для Украины продукцию, владея уникальными технологиями, не должны полностью уходить в частные руки. Для таких компаний возможна продажа небольших пакетов акций частным инвесторам. Это и привлечёт «новую кровь» в управление, и сохранит интересы государства.