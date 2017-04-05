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Молдова меняет поставщика электроэнергии

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Экономика
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Молдова меняет поставщика электроэнергии

Недавний тендер по поставке электроэнергии в Молдову признал лучшими условия украинской компании DTEK Holding. Но сможет ли DTEK Holding полностью обеспечить молдавский спрос?

Предложенная цена $50,2 за 1 МВт∙ч оказалась ниже, чем у прежнего поставщика — приднестровской компании «Молдавская ГРЭС» ($54,4 за 1 МВт∙ч). Однако не всё так просто. В энергобалансе Украины заложен экспорт на уровне 90 млн кВт∙ч в месяц, Молдова же требует 270 млн кВт ч. Таким образом, возможный экспорт покрывает лишь 30 % спроса.

До 31 марта ГРЭС поставляла энергию дешевле (по $44,9 за 1 МВт∙ч), но Кишинёв и Тирасполь решили изменить схему с участием посредника — компании «Энергокапитал», близкой к прежнему руководству ПМР. Посредник получал газ у приднестровского «Тираспольтрансгаза», передавал его на Молдавскую ГРЭС, а затем продавал в Молдову. При подготовке к тендеру обсуждались возможные условия победы ГРЭС: цена в $49 за 1МВт∙ч и сохранение посредником «Энергокапитала». Но на упразднении схемы настаивали как российские кураторы электрокомпаний, так и ведущие политики Молдовы и ПМР.

Zavarnik


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