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Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов

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Экономика
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Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов

Новая жизнь на новом месте. Вынужденные мигранты становятся предпринимателями. Переселенцев, которые решаются начать свое дело, немного. Но тех, кто осмеливается пройти обучение и защитить бизнес-план, ожидает неплохой стартовый капитал от государственной службы занятости и международных доноров.

Елена Кузьменко в Лимане (Донецкая обл.) открыла свой магазин. Местные даже не догадывались, что она переселенка.

До начала боевых действий женщина жила в Донецке, работала в банке. На новом месте подходящей вакансии не нашлось. Поэтому рискнула и открыла магазин. Елена признается, что накопленных сбережений не хватило бы. Помогли иностранные доноры и центр занятости.

«Нам помогали в плане грантов. Писали бизнес-планы, потому что, если открывать за собственные средства, это очень дорого. И большой срок окупаемости и неприбыльности. Но с поддержкой международных организаций намного легче», – рассказывает Елена Кузьменко.

Сейчас женщина планирует открыть второй магазин. Дореволюционное здание ремонтируют строители-переселенцы.

В Донецке Сергей Сторож работал на шахте. После службы в армии поселился в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.). Вместе с женой занялся выращиванием грибов. Дело нехитрое, но и не простое. Чтобы этот бизнес стал основным доходом семьи, надо следить за влажностью и температурой.

«Это однозначно и сейчас средство к существованию. Потому что здесь нет такой работы, чтобы заработать такие деньги», – поясняет Сергей.

Выиграв один грант, семья переселенцев планирует защитить еще один бизнес-план на развитие своего дела и нанять несколько человек.

«Хотим расшириться, взять больше помещение, возможно, и людям получится еще дать работу. Потому что, если помещение будет больше, нужно будет забивать блоков больше, а я уже не потяну», – отмечает Татьяна Сторож.

В службе занятости говорят, что переселенцев к открытию бизнеса стимулирует не только необходимость. Многие из них привыкли к другому образу жизни, другому доходу и другой ответственности. Поэтому шансов развить свое дело у вынужденных мигрантов зачастую больше, чем у местных.

«Люди, в обороте которых ежедневно были не одна-две тысячи гривен, к примеру, а до миллиона, то есть он подписывал банковские счета с цифрами 6-7 нулей, то эти люди совершенно адекватно понимают риски непосредственно рынка. Того рынка, где они работают и создают новые рабочие места», – комментирует начальник отдела Донецкого областного центра занятости Александр Человань.

Международные организации предоставляют гранты не только на открытие малого бизнеса, но и на его развитие или даже создание рабочих мест. А если брать на работу переселенцев, государство компенсирует предпринимателю все затраты на зарплату и налоги на срок от 6 месяцев до года.

Донецкие Новости


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