Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов

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В Красноармейске переселенцы получат по 900 долларов на собственный бизнес

Более 50% переселенцев не смогли адаптироваться на новом месте

Количество переселенцев в Украине составляет более 1,5 млн человек

С начала года в Донецкой области было трудоустроено более 1 тысячи переселенцев

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