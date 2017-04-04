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В органах ГФС Донетчины за 2016 год открыто 6 уголовных производств

В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции

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