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В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции

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Экономика
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В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции

Одно из важнейших направлений работы подразделений внутренней безопасности фискальной службы - предотвращение и противодействие коррупции. Их робота направлена на достижение конкретного результата - привлечение работников, виновных в совершении коррупционных деяний, к ответственности и возмещению нанесенного государству ущерба.

За январь-март 2017 года сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Донецкой области (УВБ) проведено 6 служебных проверок относительно работников территориальных органов ГУ ГФС в Донецкой области.

Работниками Национальной полиции Украины 19.01.2017 по материалам УВБ составлено 2 протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией за неуведомление об имеющемся реальном конфликте интересов (предусмотрено ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП)) и за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов (предусмотрено ч. 2 в. 172-7 КУоАП). Административные протоколы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Также по материалам УВБ Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений и начато 2 уголовных производства, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, относительно должностных лиц Покровськой ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области, которые с использованием власти и служебного положения вопреки интересам службы составили ряд официальных документов, чем нанесли существенный вред правам, свободам и интересам граждан, которые охраняются законом. УВБ осуществляет оперативное сопровождение данных уголовных правонарушений.

Кроме того, с целью предотвращения коррупции, обеспечения законных прав и интересов граждан и юридических лиц, устранения причин и условий, которые ей способствуют, своевременного реагирования на проблемные вопросы УВБ постоянно проводилась профилактическая работа, направленная на предупреждение коррупционных проявлений в сфере служебной деятельности. Так, за январь-март 2017 года сотрудниками УВБ проведено 209 профилактических мероприятий (бесед, лекций, выступлений) в коллективах.

С целью изучения профессиональных качеств кандидатов на должности в органы ГУ ГФС в Донецкой области и Донецкой таможни ГФС организовано и проводится тестирование на знание требований действующего законодательства. Также, с целью недопущения назначения лиц, которые не отвечают требованиям действующего законодательства и в дальнейшем могут скомпрометировать деятельность ГУ ГФС в Донецкой области и Донецкой таможни ГФС, за указанный период проведено 29 проверок кандидатов.


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