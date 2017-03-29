Электронные декларации: время отчёта для госслужащих

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От чиновников можно требовать сведения об имуществе

Павел Петренко: «Никаких проблем с оформлением договора дарения у украинцев не будет»

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