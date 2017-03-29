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Электронные декларации: время отчёта для госслужащих

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Экономика
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Электронные декларации: время отчёта для госслужащих

В открытом доступе, в интернете, государственные служащие через несколько дней должны будут отчитаться о своём имуществе, в том числе и о дорогих покупках.

Перечень того, что нужно декларировать, существенно расширен. Чиновникам придётся вписывать в декларации дорогие покупки, элитные часы, шубы. Неприятное новшество: за ложь в декларации теперь вводится уголовная ответственность, наказание до двух лет тюрьмы.

Проверкой занимается Национальное агентство по предотвращению коррупции. На помощь сотрудники агентства призывают рядовых украинцев. Если чиновник в вашем городе или селе живёт явно не по средствам — фотографируйте и отсылайте нам, говорят в агентстве. Все подобные обращения обещают гарантированно рассмотреть в двухнедельный срок.

До первого апреля декларации обязаны подать по меньшей мере восемьсот тысяч чиновников и госслужащих по всей стране. В реестре уже появились сотни тысяч деклараций. Те, кто откажется подавать декларацию, подвергнутся штрафу, а потом и уголовной ответственности.

Надо сказать, что для подачи декларации нужен доступ к интернету и электронный ключ. Не везде это доступно. Депутаты местных советов и чиновники в отдалённых районах Карпат, маленьких сёлах по всей Украине жалуются, что выполнить требования антикоррупционеров сложно по техническим причинам.

В последние дни перед началом апреля наплыв заявок будет огромным. В реестр уже сейчас одновременно заходят сотни тысяч людей. Система работает со сбоями.

Zavarnik


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