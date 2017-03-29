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От плательщиков Донетчины поступило 58 млн грн акцизного налога с розничной торговли

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Экономика
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От плательщиков Донетчины поступило 58 млн грн акцизного налога с розничной торговли

В Донецкой области насчитывается около 2,8 тыс. субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями. Почти за 3 месяца 2017 года количество выданных лицензий на указанные виды деятельности составляет 1,7 тыс. шт. (на алкогольные напитки - 0,8 тыс.шт., на табачные изделия - 0,9 тыс.шт.). За выдачу и продление таких лицензий в местные бюджеты поступило свыше 7,6 млн гривен.

Почти за 3 месяца 2017 года от плательщиков Донетчины в местные бюджеты поступило 58,0 млн грн акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами.

Сотрудники ГУ ГФС в Донецкой области провели 14 проверок субъектов хозяйствования по вопросу соблюдения требований законодательства, которое регулирует обращение в розничной и оптовой сети торговли алкогольных напитков и табачных изделий. По результатам установленных нарушений к предпринимателям в соответствии с законодательством применены финансовые санкции в виде штрафов на общую сумму 0,139 млн гривен. Основным нарушением является отсутствие лицензий, а также торговля табачными изделиями по ценам выше максимально установленных производителем путем маркировки на пачке и увеличенных на сумму акцизного налога и другие нарушения.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий и разъяснительной работы среди налогоплательщиков за 3 месяца 2017 года дополнительно выдано 215 шт. лицензий на право розничной торговли субъектам хозяйствования, которые до этого не имели таких лицензий. Такая тенденция также связана с лицензированием реализации пива, которое отнесено к алкогольным напиткам с 1 июля 2015 года, а также с замещением субъектов хозяйствования на рынке розничной торговли.


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