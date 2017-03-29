От плательщиков Донетчины поступило 58 млн грн акцизного налога с розничной торговли

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В местные бюджеты Донетчины поступило 28 млн.грн. платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

В местные бюджеты Донецкой области поступило свыше 25 млн.грн. платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

От плательщиков Донецкой области поступило почти 70 млн.грн. акцизного налога с розничной торговли

От плательщиков Донетчины поступило почти 167 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли

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