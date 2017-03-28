В Мариуполе с 1 апреля подорожает проезд в электротранспорте

В Мариуполе с 1 апреля стоимость проезда в городском электротранспорте подорожает до 3,5 грн и станет самой высокой в Украине.
В основном средняя стоимость проезда в областных центрах колеблется от 1,50 до 2,50 грн.
Так, цена билета на электротранспорт (трамваи и троллейбусы):
в Днепропетровске и Черновцах составляет 1,50 грн;
в Ровно и Львове – 2 грн;
в Харькове и Тернополе стоимость проезда с начала 2017 года подорожала и составляет 3 гры.
в Киеве проезд в трамвае и троллейбусе также стоит 3 грн.
Проезд в мариупольских маршрутках также подорожает, но здесь Мариуполь не является лидером.
Стоимость проезда в маршрутках в разных городах Украины составляет от 3 до 6 грн. Причем практически во всех областных центрах цена билета на проезд в автобусе зависит от расстояния, а для школьников во многих городах предусмотрен специальный льготный тариф.
В маршрутках проезд стоит:
в Харькове и Днепропетровске от 4,5 до 6 грн (после подорожания в декабре 2016 года);
в Ровно и Черновцах – 4 грн;
в Умани – 3,5 грн;
В Луцке с 1 апреля проезд в маршрутных такси также дорожает до 4 грн, но при этом дети от 6 до 14 лет будут платить только 1 грн.
Однако не везде властям удается осуществить повышение. Так, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сейчас проезд в маршрутке стоит 3 грн, и чиновники также пытались поднять тариф, но данное решение не поддержала громада, указав на состояние транспорта и городских дорог.
Первоапрельское подорожание проезда в Мариуполе – это только первый этап. Уже с 1 августа проезд в трамваях и троллейбусах снова подорожает – уже до 4 грн, в коммунальных автобусах – до 5 грн, а за проезд в старых маршрутках частных перевозчиков придется заплатить 6 грн.
mrpl.city