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В Донецке стоимость проезда на шести маршрутах подорожает до 3 гривен

Проезд на электротранспорте в Бахмуте подорожает, но качество не улучшится

В Мариуполе с 1 апреля подорожает проезд в электротранспорте

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