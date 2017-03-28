Лента новостей

17:28
Украина потеряла $25 миллиардов от экспорта
15:56
Предприниматель в Артемовске нанес убытки государству в размере 850 тыс грн
15:51
Рост экономики в Украине: основные факторы
15:40
Покупаем современную и красивую люстру
15:18
Водоканал Славянска начал отключать должников
13:38
В Славянске назначат нового заместителя городского головы
12:11
КПП на Донбассе меняют режим работы
11:56
Энцефалопатия – симптомы и лечение заболевания
11:35
Эксперт: власть шантажирует народ субсидиями
11:28
На Донетчине состоялась встреча представителей кинологических служб силовых ведомств региона
11:19
Жителей Бахмута приглашают на общегородскую уборку
11:14
Главу пгт. Мироновский будут судить за посягательство на территориальную целостность
10:56
«Красноармейскуголь» нарушило условия тендера
10:50
В Украине создадут фонд венчурных инвестиций
09:12
Артистов филармонии из ДНР пригласили выступить в Нью-Йорке
02:03
В Курахово вандалы похитили двухметровые туи
17:51
В Торецке отметили День Национальной Гвардии Украины и День СБУ
17:38
Состояние отрасли растениеводства в Донецкой области на март месяц
17:15
Переселенцам разрешат голосовать на выборах
16:54
Запретят ли микрофинансовым организациям выдавать несколько займов в одни руки?
16:24
В Бахмутском районе состоялась встреча-единения «Молитва за Украину»
16:10
В Волновахе состоялась ярмарка профессий
15:35
Центральную площадь Донецка собрались реконструировать
15:27
В городах Донецкой области собирают информацию о самых острых проблемах
13:47
В Святогорске прошел семинар по эффективной коммуникации с властью
13:12
Центр экстренной медицинской помощи в Донецкой области хотел «прикарманить» 60 млн.
13:08
Прокуратура Донецкой области требует от фермерского хозяйства вернуть государству 130 га земли
13:04
В Краматорске впервые состоялся Кубок Донецкой области по бодибилдингу
12:54
В Константиновке планируют срезать две тысячи деревьев
12:48
Пенсии в Украине поднимут, но не всем
12:45
«Обновлённые» украинские банки
12:36
Рост продаж безналичного, потери ВВП от блокады - итоги прошедшей деловой недели
12:31
Контактные линзы и средства ухода на «Мир линз»
12:24
Борьба с теневой экономикой
12:17
Возможное пищевое улучшение
11:46
На Донетчине в судебном порядке возвращено государству свыше 9 млн гривен
14:37
Салаты – это фантазии на столе
09:58
Канализационные стоки в Константиновке очищаются лишь на 20%
09:50
В ЕС взялись за офшоры
01:08
Украина проиграла Хорватии в отборе на ЧМ-2018
23:08
Экскурсия по Киеву...
21:31
Донецкая область будет углублять сотрудничество с Датским советом по делам беженцев
21:27
Донецкая служба занятости провела рабочую встречу с представителями ОБСЕ в Украине
20:30
Обучение в Польше с Картой Поляка
18:29
Будущее субсидий: ревизоры и монетизация
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Украина потеряла $25 миллиардов от экспорта

0
106
Экономика
0
Украина потеряла $25 миллиардов от экспорта

Общие потери украинского экспорта за последние годы составили $25,2 млрд. При этом из-за оккупации Донбасса и Крыма экспорт потерял только $12,9 млрд. Об этом сообщается в проекте экспортной стратегии, опубликованном на сайте Минэкономразвития и торговли.

"Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов вместе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым составила $12,9 млрд, тогда как общие экспортные потери Украины составили $25,2 млрд", – говорится в документе.

Согласно экспортной стратегии, доля Крыма, Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году.

При этом в 2016 году 30% экспорта шло в страны ЕС, а почти 15% - в Россию. Больше же всего Украина экспортировал продукции агропромышленного комплекса.


Похожие публикации

14-09-2016
Экспорт из Украины упал на 10,5%
1-08-2016
Украинский экспорт в Евросоюз растет
20-04-2016
Из-за торговых ограничений с Россией, Украина потеряла почти 100 млрд. долларов
25-01-2016
Украинский экспорт за 11 месяцев упал на 31%
16-11-2015
Украинская торговля сократилась на треть
18-02-2015
Экспорт украинских товаров в ЕС уменьшился на 500 миллионов долларов

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх