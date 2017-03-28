Украина потеряла $25 миллиардов от экспорта

Общие потери украинского экспорта за последние годы составили $25,2 млрд. При этом из-за оккупации Донбасса и Крыма экспорт потерял только $12,9 млрд. Об этом сообщается в проекте экспортной стратегии, опубликованном на сайте Минэкономразвития и торговли.
"Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов вместе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым составила $12,9 млрд, тогда как общие экспортные потери Украины составили $25,2 млрд", – говорится в документе.
Согласно экспортной стратегии, доля Крыма, Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году.
При этом в 2016 году 30% экспорта шло в страны ЕС, а почти 15% - в Россию. Больше же всего Украина экспортировал продукции агропромышленного комплекса.