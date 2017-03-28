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Эксперт: власть шантажирует народ субсидиями

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Экономика
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Эксперт: власть шантажирует народ субсидиями

Отопительный сезон 2016-2017 года украинцы пережили с новыми тарифами, которые существенно подкосили благосостояние граждан. Средняя платежка за коммуналку в месяц составила 3000 гривен при минимальной зарплате в 3200 гривен. Выросла общая задолженность населения перед коммунальщиками, которая составила свыше 27 млрд гривен, и эта цифра продолжает расти. При этом судя по отзывам самих украинцев качество услуг ЖКХ снизилось – повышенные тарифы не повлияли на стабильность работы сектора ЖКХ.

Несмотря на высокий уровень долгов за коммуналку власть готовится к следующему радикальному шагу – монетизации помощи. По словам главы политсовета партии «Успішна країна» Натальи Дмитриченко — это похоже на шантаж, ведь учитывая «пенсионную» дыру в бюджете в государстве нет денег для выплат по «коммуналке».

Остается вопрос к качеству предоставляемых услуг, которые несмотря на рост тарифов остаются на предельно низком уровне.

«За прошедший отопительный сезон контакт-центр и юристы нашей партии обработали десятки тысяч звонков украинцев, которые нуждались в помощи будь то в оформлении субсидий или из-за отсутствия тепла в квартирах. Нашим активистам приходилось ходить по коммунальным службам и требовать качественного предоставления услуг», - рассказала Дмитриченко.

По словам Дмитриченко в коммунальной сфере необходимо навести порядок, а тарифы снизить до экономически обоснованного минимума.

Напомним, ранее лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко выступил с предложением оставлять в местных бюджетах 50% всех налогов и сборов. Также, по его словам, необходимо снизить в стоимости тарифа на коммунальные услуги НДС на 15 пунктов. Эти меры прописаны в Справедливом Налоговом Кодексе, который эксперты партии разработали совместно с инициативными группами предпринимателей летом 2016 года.
Эксперт: власть шантажирует народ субсидиями


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