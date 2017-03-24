Радиационные технологии в Украине. Есть ли перспективы развития?

Радиационные технологии в современном мире служат основой для развития инновационных технологий в самых разных областях человеческой деятельности – от фундаментальных и прикладных научных исследований до создания высокоточных диагностических приборов и препаратов для ядерной медицины и промышленности. Своим мнением о проблемах и перспективах этой отрасли в Украине поделился эксперт Григорий Коваленко, завлаборатории радиоэкологической безопасности и радиационного мониторинга Украинского научно-исследовательского института экологических проблем.
«К сожалению, в Украине в целом недостаточно развита сфера неэнергетического применения радиационных технологий. Хотя их спектр очень широкий», - заявил он. «Одно из перспективных направлений – ядерная медицина, в которой для диагностики заболеваний применяются неопасные для здоровья короткоживущие радионуклиды, содержащие небольшие дозы радиации. Насколько мне известно, в Харьковском физико-техническом институте сейчас пытаются запустить производство таких радионуклидов. Но вот ускорителей, которые используются для лучевой терапии при лечении онкозаболеваний, в нашей стране критически мало», - отметил Григорий Коваленко.
Эксперт также рассказал о других возможностях использования радиационных технологий: в сельском хозяйстве для облучения семян с целью увеличения их урожайности, для очистки сточных вод и обезвреживания почвы. «В Украине этим занимается Институт окружающей среды НАН Украины. Но вот, например, популярное в мире использование радионуклидов в качестве меток для определения возраста подземных вод, к сожалению, у нас в стране не развито».
«Была идея сотрудничать с разными странами, развивать совместные исследования и производство, но все упирается в деньги. Еще с советских времен было сотрудничество с Россией, но сейчас в связи с политической ситуацией оно прекратилось», - описывает ситуацию Григорий Коваленко.
«Сегодня остро стоит вопрос, насколько государство заинтересовано в развитии отрасли и готово выделять финансирование. К сожалению, сейчас у нас ничего не делается, мы только эксплуатируем то, что имеем, и поддерживаем в рабочем состоянии. Например, скоро подходит к концу срок эксплуатации единственного в стране ядерного исследовательского реактора, который находится в Киевском институте ядерных исследований. И надо будет решать проблему – пытаться создать что-то самим или покупать. Думаю, экономически выгоднее все-таки будет заказать проектирование исследовательского реактора в России и купить его у них», - считает эксперт.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве состоялся семинар для журналистов «Применение радиационных технологий в неэнергетических целях», организованный информационно-аналитическим центром о ядерной энергетики Euaxis, на котором обсуждались актуальные вопросы использования радиационных технологий, в частности, в сфере ядерной медицины и сельского хозяйства.