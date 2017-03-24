В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса

23 марта на заседании коллегии Донецкой облгосадминистрации рассмотрены итоги выполнения Региональной программы развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области на 2015-2016 годы и проект Программы на 2017-2018 годы. Директор департамента экономики облгосадминистрации Олег Свинаренко отметил, что малые и средние предприятия области составляют 11 723 предприятия, среди которых удельный вес средних 7,4% и - малых - 92,3%, остальные в 0,3% составляют предприятия крупного бизнеса.
При этом, около половины малых и треть средних предприятий сосредоточены в пяти крупнейших городах области - в Украине (24,7% и 14,2%), Краматорске (9,7% и 7,9%), Славянске ( 6,4% и 4,5%), Бахмуте (3,9% и 3,7%) и Дружковке (по 3,0%).
Вместе с тем, следует отметить, что малый и средний бизнес в регионе развивается замедленно и неравномерно. Его потенциал не реализуется в достаточной мере вследствие ряда проблем, как регионального, так и государственного уровня, что является одним из сдерживающих факторов развития экономики области.
По поручению главы области в этом году предусмотрено мероприятие по продлению частичной компенсации процентных ставок по кредитам, предоставляемым на реализацию проектов субъектов предпринимательства, а также вводится предоставление финансовой поддержки исключительно для субъектов малого предпринимательства на реализацию проектов. Поддержка будет предоставляться победителям конкурсного отбора на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного и местных бюджетов при условии обязательного участия в софинансировании проекта субъектом предпринимательства.
Сейчас завершается разработка порядка использования средств местных бюджетов, предусматриваемых на финансовую поддержку, на очереди - его юстировки и утверждения распоряжением председателя облгосадминистрации и формирования состава областной конкурсной комиссии.
По результатам обсуждения проект Региональной программы развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области на 2017-2018 годы одобрен членами коллегии и направлен на утверждение.