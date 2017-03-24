Лента новостей

13:13
СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой
12:08
В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса
11:58
Пенсионерке-инфоматорше из Донецкой области дали 2 года тюрьмы
11:37
Полицейского из Славянска приговорили к 6 годам за распространение наркотиков
11:28
В ДНР определились с весенними школьными каникулами
11:21
Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска
11:16
Экономика по европейскому рецепту
11:11
“Конг: Остров черепа”: история зрелищных клише
11:06
Фискалы Донетчины начали 10 досудебных расследований по фактам уклонения от уплаты НДС на 37,5 млн гривен
02:00
Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов
01:11
Мариуполь сэкономил 85 млн грн бюджета и стал лидером прозрачности ведения бизнеса
00:06
Италия выделила 1 млн. евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе
23:54
Россия не собирается признавать ДНР и ЛНР - Грызлов
23:23
Волновахский реабилитационный центр получил партию ортопедической обуви
23:14
В Волновахе открыли новое отделение «Ощадбанка»
23:09
В Донецкой области перевыполняется Программа обращения с отходами
18:31
Что нужно нашей коже весной?
18:27
В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции
17:25
Закон о коллаборационизме амнистирует 80% жителей неподконтрольного Донбасса
16:51
Как пенсионеры получают помощь 1500 рублей от ДНР
15:45
В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор
15:27
Программа развития ООН в Украине организовала «Схід-Експо 2017» в Краматорске
15:01
Как научить своего ребенка определять время
13:02
Почему состоять в ОСББ выгодно для каждого?
12:46
В Марьинском районе Донецкой области состоялась акция «Останови туберкулез»
12:37
В Бахмуте пользоваться общественным транспортом бесплатно смогут только местные
12:14
Реформирование пенсионной системы, что изменится?
12:07
Как убрать запах из пластикового контейнера
11:59
Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен
11:47
На оккупированных территориях отключилась мобильная связь
11:29
Очередному информатору ДНР дали 8 лет тюрьмы
11:24
Жителю Славянского района грозит пожизненное заключение за третье убийство
11:19
В Донецкой области ввели серьезные меры безопасности
11:12
В Мариуполе на базе училища открыли молодежный центр
00:45
В Краматорске вырастут тарифы по квартплате
00:41
В ДНР проживает 2,3 млн. человек
21:24
Отключение света в Украине планируют на май
20:50
В селе Юрьевка прошел «День общины»
20:43
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции
20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса

0
81
Экономика
0
В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса

23 марта на заседании коллегии Донецкой облгосадминистрации рассмотрены итоги выполнения Региональной программы развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области на 2015-2016 годы и проект Программы на 2017-2018 годы. Директор департамента экономики облгосадминистрации Олег Свинаренко отметил, что малые и средние предприятия области составляют 11 723 предприятия, среди которых удельный вес средних 7,4% и - малых - 92,3%, остальные в 0,3% составляют предприятия крупного бизнеса.

При этом, около половины малых и треть средних предприятий сосредоточены в пяти крупнейших городах области - в Украине (24,7% и 14,2%), Краматорске (9,7% и 7,9%), Славянске ( 6,4% и 4,5%), Бахмуте (3,9% и 3,7%) и Дружковке (по 3,0%).

Вместе с тем, следует отметить, что малый и средний бизнес в регионе развивается замедленно и неравномерно. Его потенциал не реализуется в достаточной мере вследствие ряда проблем, как регионального, так и государственного уровня, что является одним из сдерживающих факторов развития экономики области.

По поручению главы области в этом году предусмотрено мероприятие по продлению частичной компенсации процентных ставок по кредитам, предоставляемым на реализацию проектов субъектов предпринимательства, а также вводится предоставление финансовой поддержки исключительно для субъектов малого предпринимательства на реализацию проектов. Поддержка будет предоставляться победителям конкурсного отбора на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного и местных бюджетов при условии обязательного участия в софинансировании проекта субъектом предпринимательства.

Сейчас завершается разработка порядка использования средств местных бюджетов, предусматриваемых на финансовую поддержку, на очереди - его юстировки и утверждения распоряжением председателя облгосадминистрации и формирования состава областной конкурсной комиссии.

По результатам обсуждения проект Региональной программы развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области на 2017-2018 годы одобрен членами коллегии и направлен на утверждение.



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

21-03-2017
Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА
11-04-2016
Департамент экономики Донецкой области отчитался о результатах работы в первом квартале 2016 года
1-04-2016
Область утвердила программу энергоэффективности и энергосбережения на 2016-2018 годы
19-10-2015
ПРООН и Правительство Японии восстановят 7 объектов инфраструктуры Донецкой области
23-11-2012
Донецкому областному совету нужны ваши инициативы и предложения!
12-01-2012
Парламент принял Закон "О поддержке малого бизнеса"

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх