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Департамент экономики Донецкой области отчитался о результатах работы в первом квартале 2016 года

В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса

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