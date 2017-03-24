Мариуполь сэкономил 85 млн грн бюджета и стал лидером прозрачности ведения бизнеса

В Мариуполе совместные действия городской власти и общественных организаций дали свои плоды – Мариуполь стал лидером по прозрачности ведения бизнеса. Для этого было приложено немало совместных усилий, как отметили в Тендерном управлении городского совета, в сентябре 2016 года городской голова Вадим Бойченко подписал меморандум о сотрудничестве с общественной организацией «Платформа Общественный контроль».
Было проведено закупок на сумму более 700 млн грн, сэкономлено 85 млн бюджетных средств.
«Из них 50 млн грн – это допороговые суммы, те, на которые раньше тендеры вообще не проводились, которые раньше были в тени у нас, не понятно каким образом распределялись закупки, то есть это достаточно большая сумма», – рассказал начальник тендерного управления Мариупольского городского совета Михаил Ивченко.
В результате исследования «Платформы Общественного контроля» самые открытые закупки показал городской совет Мариуполя. На втором месте – Киев, далее Никополь, Днепр и замыкает пятерку лидеров – Чернигов.
В этом году при проведении закупок в Мариуполе уже сэкономили более 40 млн грн.
«Ожидаем тоже значительную сумму, потому как бюджет на этот год, программа социально-экономического развития 1 млрд 600 млн грн, ну и плюс еще собственные оборотные средства предприятий, поэтому ожидаем достаточную сумму, не меньше, чем итоги этого года», – уверен Ивченко.
По его словам, сэкономленные деньги от госзакупок планируют распределить на решение актуальных проблем жизнедеятельности Мариуполя.
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