Программа развития ООН в Украине организовала «Схід-Експо 2017» в Краматорске

21-22 марта 2017 года в Краматорске состоялась выставка-бизнесов «Схід-Експо 2017». Это новая инициатива для поддержки малого и среднего бизнеса в Донецкой области, которая внедряется ПРООН при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.
50 местных компаний участвовали в выставке. У руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса из разных областей была возможность не только показать свою продукцию, но и найти потенциальных деловых партнеров, клиентов и установить новые коммерческие связи. На панельных дискуссиях, мастер-классах и бизнес-консультациях участники узнали об инновационных технологиях в предпринимательстве, историях успеха в бизнесе и о способах расширения рынков сбыта.
Ведущие бизнес-эксперты и представители международных организаций рассказали о программах, услугах и ресурсах для предпринимателей в регионе. Известные товаропроизводители провели мастер-классы и дали советы, как создать качественный продукт своими руками.
«Мы ожидаем очень положительные результаты от выставки бизнесов. «Схід-Експо 2017» – это не только привлечение новых клиентов и потенциальных партнеров, а еще – это возможность рассказать о своем бизнесе за пределами Донецкой и Луганской областей, – говорит Мустафа Саит-Аметов, координатор Программы восстановления и миротворчества, которая внедряется ПРООН на востоке Украины. – Также предприниматели могут научиться чему-то новому на мастер-классах, тренингах и открытых диалогах. Наши планы на малый и средний бизнес очень большие. ПРООН планирует и в дальнейшем поддерживать предпринимателей. Будем проводить грантовую программу, тренинги, консультации. Будущее региона – в малом и среднем бизнесе, который сможет обеспечить жителям Донбасса постоянный доход, и мы идем к этой цели».
Гости «Схід-Експо 2017» узнали об историях успеха предпринимателей, получивших грант от ПРООН, который дал возможность не только начать собственный бизнес, но и успешно его развивать. Также у каждого посетителя была возможность принять участие в розыгрыше призов от организаторов и проголосовать за лучшую компанию в номинации «бизнес зрительских симпатий». Победителями стали: ПП «Скажи Cheese» – компания, специализирующаяся на производстве сыров, ООО «Мясное ремесло», занимается производством мясной продукции и ООО «КРАМТЕХЦЕНТР» – предприятие, специализирующееся на изготовлении комплектующих к нестандартному оборудованию.
Одна из участниц поделилась впечатлениями от мероприятия: «Наш бизнес специализируется на разведении племенных коз альпийской и зааненской пород. Мы изготавливаем кисломолочную продукцию из козьего молока по традиционным европейским технологиям и рецептам. Благодаря гранту от ПРООН мы приобрели камеру для созревания сыра, о которой давно мечтали. Это позволило расширить ассортимент и развивать наш бизнес в дальнейшем», – рассказала директор фермы «Святогорская коза» Эльвира Гатицкая.
«Схід-Експо 2017» – это комплекс мероприятий для владельцев бизнеса, представителей бизнес-инфраструктуры, международных организаций, местных и общенациональных органов власти, направленных на развитие предпринимательской деятельности в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, 23-24 марта в Северодонецке состоится «Схід-Експо 2017» для малых и средних бизнесов Луганской области.