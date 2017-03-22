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Отключение света в Украине планируют на май

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Экономика
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Отключение света в Украине планируют на май

Как сообщил исполняющий обязанности директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук, если Украина не начнет получать уголь до мая месяца, то скорее всего начнутся веерные отключения электроэнергии.

"Если на май не будет обеспечено начало поставок… может иметь место тот сценарий, о котором говорили в феврале (ограничение энергопотребления – прим. ред)", - сказал он.

В связи с тем, что в Украине сложилась благоприятная, теплая погода, также благодаря экономии угля, энергетики смогли продлить стабильную работу энергосистемы на тех запасах антрацита, которые были сформированы до прекращения поставок.

Известно, что веерные отключения ожидают семь областей Украины.



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