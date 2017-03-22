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Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства

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Экономика
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Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства

Международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщает о том, что компания Westinghouse Electric Co LLC, принадлежащая японской корпорации Toshiba, рассматривает предложения по пакету финансирования, для проведения возможной процедуры банкротства.

Toshiba рассматривает предложения от финансовых учреждений и инвестиционных компаний о специальном займе (так называемая ссуда должника), который мог бы обеспечить проведение банкротства ее американского атомного бизнеса, отмечают информированные источники агентства. Ожидается, что ожидаемый пакет финансирования может превысить 500 миллионов долларов.

В случае объявления банкротства, заемные средства позволят Westinghouse выплачивать зарплату сотрудникам и продолжить строительство АЭС в Джорджии и Южной Каролине (США). Это первые атомные электростанции, которые будут построены в Соединенных Штатах за более чем 30 лет.

Источники отмечают, что этот шаг является предварительным. Окончательное решение о том, что Westinghouse подаст заявление о банкротстве еще не принято.

Напомним, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Westinghouse ведет переговоры с адвокатами и экспертами по вопросам банкротства.

В самой Toshiba до последнего времени заявляли, что рассматривают несколько вариантов для решения финансовых проблем Westinghouse, включая продажу компании.

Toshiba и Westinghouse воздерживаются от официальных комментариев.

По последним данным, для Toshiba речь идет о необходимости списания 6,3 миллиарда долларов долговых обязательств, связанных с Westinghouse. Корпорация получила отсрочку публикации финансовых результатов до 11 апреля. Если финансовые сложности не будут урегулированы, речь может идти об исключении акций Toshiba из торгов на Токийской фондовой бирже.

В США Westinghouse осуществляет строительство атомных блоков нас АЭС V.C.Summer в Южной Каролине АЭС Vogtle в Джорджии. В заявлении компании Georgia Power говорится, что она рассчитывает на то, что Westinghouse выполнит свои обязательства по действующему контракту. Также отмечается, что на площадке АЭС Vogtle продолжаются строительные работы. «Мы следим за ситуацией и готовы к любым возможным результатам», - заявляет оператор АЭС.

По мнению экспертов, в случае банкротства Westinghouse именно генерирующие компании станут его крупнейшими кредиторами. Поскольку работы по строительству новых атомных блоков не завершены, речь может идти также о дополнительных штрафах.

Еще 10 лет назад приобретение Toshiba компании Westinghouse за 5,4 млрд. Долл. США представляло собой удачную сделку. Однако сейчас атомные проекты компании реализуются со значительным отставанием по срокам, что приводит к перерасходам в миллиарды долларов.

Reuters



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