Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА

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В Донецкой области заплатили налогов на 100 миллионов гривен больше

Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе

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