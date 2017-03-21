Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА

В Донецкой области уже формируется первая группа будущих предпринимателей, которые будут проходить стажировку за рубежом. В страны Восточной Европы они поедут в рамках областной программы развития малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на открытии выставки «Восток-Экспо 2017».
«В прошлом году Донецкая ОГА практиковала компенсацию процентов по кредитам лиц-предпринимателей, но сейчас мы отказались от такой практики. Не все банки согласны кредитовать бизнес в Донецкой области, поэтому программа оказалась малоэффективной. В этом году усилия областной власти концентрируются на создании новых предприятий и рабочих мест», - заявил Игорь Стокоз.
Комментируя новую программу, Игорь Стокоз отметил, что в бюджет заложено 150 млн. гривен, которые будут распределены в виде грантов для малого бизнеса. Он отметил, что если вновь созданное предприятие будет работать пять лет и будет показывать положительную динамику - средства возвращать будет не нужно. Однако, если грант будет использован неэффективно - деньги должны вернуть в областной бюджет.
Игорь Стокоз отметил, что формирование среднего класса является одним из приоритетных направлений работы Донецкой облгосадминистрации.