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Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА

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Экономика
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Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА

В Донецкой области уже формируется первая группа будущих предпринимателей, которые будут проходить стажировку за рубежом. В страны Восточной Европы они поедут в рамках областной программы развития малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на открытии выставки «Восток-Экспо 2017».

«В прошлом году Донецкая ОГА практиковала компенсацию процентов по кредитам лиц-предпринимателей, но сейчас мы отказались от такой практики. Не все банки согласны кредитовать бизнес в Донецкой области, поэтому программа оказалась малоэффективной. В этом году усилия областной власти концентрируются на создании новых предприятий и рабочих мест», - заявил Игорь Стокоз.

Комментируя новую программу, Игорь Стокоз отметил, что в бюджет заложено 150 млн. гривен, которые будут распределены в виде грантов для малого бизнеса. Он отметил, что если вновь созданное предприятие будет работать пять лет и будет показывать положительную динамику - средства возвращать будет не нужно. Однако, если грант будет использован неэффективно - деньги должны вернуть в областной бюджет.

Игорь Стокоз отметил, что формирование среднего класса является одним из приоритетных направлений работы Донецкой облгосадминистрации.



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