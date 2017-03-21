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Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики

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Экономика
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Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%. Показатель пересмотрен в связи с торговой блокадой неподконтрольных Киеву территорий на Донбассе и улучшением конъюнктуры на внешних рынках.

Оценка роста ВВП Украины на следующий год, наоборот, улучшена с 3% до 3,2%, говорится в сообщении регулятора во вторник, 21 марта.

В то же время Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на текущий год в 9,1% и на следующий в 6%.

В связи с блокадой оценка дефицита текущего счета платежного баланса на 2017 год ухудшена с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов, а на следующий год – с 3,4 млрд до 4,3 млрд долларов.

НБУ также понизил прогноз международных резервов Украины на конец этого года с 21,3 млрд до 20,8 млрд долларов, а на конец следующего – с 27,1 млрд до 25,9 млрд долларов.

"Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов", – подчеркивает центробанк.



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