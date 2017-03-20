Переселенцы возвращаются из-за отсутствия средств на аренду жилья

Долгосрочные решения, которые обеспечили бы интеграцию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), все еще не выработаны, и эти лица продолжают находиться в незащищенном положении в отношении средств к существованию и гарантированного владения жильем. Об этом говорится в XVII Докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, подготовленным по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в период с 16 ноября 2016 г. по 15 февраля 2017 г. Документ был обнародован 15 марта.
Уточняется, что речь идет о понятии «достаточное жилище» – это жилище, доступное по цене, пригодное для проживания, доступное физически, расположенное близко к необходимым для жизни объектам, адекватное с точки зрения культуры, с правовым обеспечением проживания и доступом к необходимым услугам (включая водоснабжение, канализацию и энергоснабжение).
«Отсутствие доступа к надлежащему жилищу непосредственно влияет на тенденции перемещения населения и возвращения на территорию, пострадавшую от конфликта… 70% ВПЛ навсегда возвращаются на территорию, пострадавшую от конфликта, для защиты своего имущества, а 22% – потому, что не могут себе позволить арендовать жилье. Это иллюстрирует последствия отсутствия со стороны правительства [Украины] конкретных шагов по обеспечению долгосрочных решений жилищной проблемы и успешной интеграции», – говорится в Докладе.
В УВКПЧ также отмечают, что некоторые ВПЛ не имеют доступа к государственной социальной поддержке, в частности, к субсидиям на оплату коммунальных услуг, «поскольку у них нет официальных договоров аренды жилья с домовладельцами, заключения которых требует украинское законодательство, но которые редко имеются, поскольку многие домовладельцы не хотят формализовать свои договоренности с ВПЛ».
По информации УВКБ ООН, из 62% ВПЛ, арендующих жилье, официальные договоры аренды подписали только 5-7%.
Многие переселенцы рассказали УВКПЧ, что будут вынуждены вернуться на неподконтрольную украинской власти территорию (НКТ) из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, которые они теперь не могут оплатить. Как показало исследование NRC (декабрь 2016 года), 52% всех просьб о правовой помощи, полученных гуманитарными организациями, касалось жилищных субсидий и финансовой поддержки для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг.
Несмотря на то, что местные власти иногда выделяют переселенцам временное жилье, большинство ВПЛ не получают документов, свидетельствующих об их праве на пользование данными помещениями. «Такое отсутствие правового обеспечения проживания повышает риск принудительного выселения ВПЛ и других нарушений прав человека, например, риска бездомности, небезопасных возвращений», – констатируется в Докладе.
В Докладе также отмечается, что ситуация с имущественными павами людей на НКТ также пока не ясны: «Вооруженные группы продолжили выполнять решения, направленные на "регулирование" имущественных вопросов на подконтрольной им территории, причем их последствия для имущественных прав людей, особенно возвратившихся или перемещенных лиц, еще не ясны».
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