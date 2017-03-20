Переселенцы возвращаются из-за отсутствия средств на аренду жилья

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На Донбассе с апреля 2014 года погибли 5358 человек

ООН: С начала конфликта на востоке Украины погибли свыше 5,6 тыс. человек

«Люди в зоне АТО чувствуют себя брошенными», - верховный комиссар ООН по правам человека

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