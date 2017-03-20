Каждый четвертый украинец работает в тени

Сегодня каждый четвертый гражданин Украины работает в "тени". Об этом сегодня на заседании Совета регионального развития заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.
"По официальной статистике более 4 млн граждан работает в тени, то есть каждый четвертый. Высокая доля зарплат выплачивается в конвертах. Можно констатировать отсутствие мотивации у граждан легально платить налоги и социальный взнос", - заявил Рева.
По его словам, на сегодня из 16,3 млн занятых лиц застрахованными являются лишь 10,2 млн человек.
Напомним, Рева констатировал значительное повышение поступлений по ЕСВ в связи с ростом минимальной зарплаты.