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Каждый четвертый украинец работает в тени

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Экономика
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Каждый четвертый украинец работает в тени

Сегодня каждый четвертый гражданин Украины работает в "тени". Об этом сегодня на заседании Совета регионального развития заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"По официальной статистике более 4 млн граждан работает в тени, то есть каждый четвертый. Высокая доля зарплат выплачивается в конвертах. Можно констатировать отсутствие мотивации у граждан легально платить налоги и социальный взнос", - заявил Рева.

По его словам, на сегодня из 16,3 млн занятых лиц застрахованными являются лишь 10,2 млн человек.

Напомним, Рева констатировал значительное повышение поступлений по ЕСВ в связи с ростом минимальной зарплаты.



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