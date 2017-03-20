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Тюремное заключение как мотивация для выведения зарплат из тени

Каждый четвертый украинец живет в устаревшем жилье - Минрегион

Теперь пенсии будут получать не все – Рева

Каждый четвертый украинец работает в тени

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