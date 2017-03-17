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В ЛНР разрушили завод Коломойского

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Экономика
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В ЛНР разрушили завод Коломойского

Стахановский завод ферросплавов в Луганской области, простаивавший с 2014 года из-за боевых действий на неподконтрольных Киевом территориях, разрушен и в настоящее время не может быть восстановлен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

"Предприятие разрушено, на неподконтрольной территории оно не может быть восстановлено. В рамках Украины – возможно", – заявил представитель ассоциации.

Стахановский завод ферросплавов специализировался на выпуске ферросилиция (около 50% общеукраинского производства), ферросиликомарганца и ферромарганца.

Завод принадлежал структурам бизнесмена Игоря Коломойского.


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