В ЛНР разрушили завод Коломойского

Стахановский завод ферросплавов в Луганской области, простаивавший с 2014 года из-за боевых действий на неподконтрольных Киевом территориях, разрушен и в настоящее время не может быть восстановлен.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.
"Предприятие разрушено, на неподконтрольной территории оно не может быть восстановлено. В рамках Украины – возможно", – заявил представитель ассоциации.
Стахановский завод ферросплавов специализировался на выпуске ферросилиция (около 50% общеукраинского производства), ферросиликомарганца и ферромарганца.
Завод принадлежал структурам бизнесмена Игоря Коломойского.