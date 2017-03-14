Бизнес в Марьинке сократился на 70%

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В Марьинке предоставили план восстановления жилья в 2016 году

Вопрос выплат пенсий в Марьинке и Красногоровке на контроле у Жебривского

В Марьинке и Красногоровке начала работу кардиохирургическая бригада

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