Бизнес в Марьинке сократился на 70%

В прифронтовом городе Марьинка (Донецкая обл.) критичная ситуация с малым и средним бизнесом. По данным городской военно-гражданской администрации (ВГА), количество предприятий и предпринимателей с начала боевых действий сократилось на 70%.
Например, из 4 аптек осталась одна. Часть предприятий была разрушена, некоторые перевели свои мощности в другие регионы.
Основная причина – напряженная военная ситуация, постоянные обстрелы. По словам главы Марьинской ВГА Александра Тесли, относительное затишье в городе было на протяжении 20 дней в мае 2016 года.
Бизнес в Марьинке представлен, в основном, магазинами, владельцы которых не стали выезжать из города, и продолжают поддерживать свое дело. На собственные силы они могут рассчитывать в случае повреждений имущества в результате боевых действий. В городе нет ресурсов для оказания помощи в таких случаях.
АКМЦ