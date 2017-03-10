Рынок недвижимости: в новый год с новыми строительными перспективами

Рынок недвижимости остаётся одним из немногих, куда инвестировать по-прежнему выгодно. Даже несмотря на банковский кризис и замерший рынок ценных бумаг, недвижимость остаётся привлекательной для инвесторов. Особенно для тех, кто желает не просто сохранить свой капитал, но и заставить его «работать». Давайте вспомним, каким для рынка недвижимости был прошлый год, и выясним, что готовит нам год 2017-й.
Рынок высоких перспектив
Поскольку недоверие к банковской системе Украины растёт, население продолжает искать более надёжные и стабильные варианты для денежных вкладов. Свои финансы многие предпочитают «хранить» в квадратных метрах. В приоритете — перспективное жильё в новостройках, которое, в отличие от предложений вторичного рынка, не показало ощутимых ценовых колебаний. Более того, рынок недвижимости стремительно выходит из застоя, об этом свидетельствует рост спроса на жильё. Только за прошлый год он поднялся на 10 % — это средний показатель по стране. Такая положительная динамика наблюдалась не только в крупных городах, но и в большинстве регионов. И в этом году по всем прогнозам стоит ожидать рост объёмов строительства, а вместе с ним и увеличение продаж как готового жилья, так и квартир «от котлована».
По словам представителя ООО «Ривьера Девелопмент» Михаила Партикевича, рынок последние два года рос без значительного увеличения стоимости недвижимости. «При этом себестоимость строительства все два года увеличивалась, поэтому мы ожидаем повышения стоимости недвижимости. А вот роста самого рынка в количественном выражении мы не предвидим, — отмечает эксперт. — Конечно, статистически он будет озвучиваться различными экспертными организациями. Но мы это связываем с тем, что в 2017 году на рынок будут выводиться новые проекты, стартовавшие в прошлом году, а также будут сдаваться в эксплуатацию объекты, строительство которых стартовало в 2014-2016 годах. Дешеветь квартиры могут начать, только если случится резкий обвал гривни, что сделает в долларовом выражении стоимость работ дешевле. Но это лишь временный эффект. Со временем стоимость работ в долларовом выражении всё равно наверстает упущенное. Поэтому можно говорить, что в долгосрочной перспективе недвижимость будет всё равно дорожать».
Альтернативы оплаты и варианты качества
Для клиентов крупных строительных компаний всегда предусмотрены выгодные варианты. Ведь сейчас, в условиях нестабильности банковской системы, кредитование становится практически недоступным: его доля составляет лишь 4 %. Если говорить о рассрочках, в том числе и беспроцентных, то они стали куда более выгодной альтернативой кредитам. И в ожидании долгожданной экономической стабильности такие предложения от строительных компаний будут доминировать на рынке. Другая ситуация — с нововведениями на государственном уровне. Так, Национальный банк Украины с нового года ввёл ограничения на предельный объём покупки: его снизили до 50 тысяч гривен, что ещё больше повлияло на желание проводить сделки через банки. Большинство, как и прежде, стремятся пользоваться принципом передачи денег из рук в руки.
Строительные компании продолжают создавать всё новые и новые объекты, предлагая множество вариантов на любой бюджет. В приоритете у покупателей, как и прежде, остаётся уютное и доступное жильё. Особый спрос — на готовые эргономичные квартиры, в которых есть базовый ремонт или даже мебель. И всё — по европейским стандартам. Сегмент таких квартир, с учётом ситуации на рынке, будет пользоваться большим спросом. А значит, потребители станут всё чаще обращать внимание на первичный рынок недвижимости, где предложения отличаются не только выгодной стоимостью, но и новым уровнем качества. Более того, сейчас застройщики конкурируют не столько в быстроте возведения объектов, сколько в повышении их качества, выходя на совершенно новый уровень.
Представители отрасли всё больше переключаются на комплексную застройку жилой среды. И это касается не только премиум-класса, ведь дома с особым уровнем комфорта становятся новым стандартом современного жилья. Это видно по выбору не только строительных материалов, но и расположения будущих домов. В приоритете экологически чистые и тихие районы, где проживание будет максимально комфортным. Ведь помимо создания развитой инфраструктуры компании заботятся и о безопасности и автономности, совершенствуя все системы обеспечения. С учётом этого вторичный рынок, особенно 1960–70-х годов постройки, не будет пользоваться особым спросом. За последние годы в нашей стране ввели в эксплуатацию 10 млн квадратных метров жилья.
Лидеры строительного рынка
В нашем городе строительство тоже идёт полным ходом. Крупные компании интенсивностью работы и количеством проданных квартир и объектов демонстрируют стабильность рынка недвижимости. К примеру, такая строительная компания, как «Ривьера Девелопмент», в 2016 году начала проектирование целого жилого района на территории «Черноморской Ривьеры», осуществив таким образом новый шаг в развитии — от проектирования кварталами к проектированию районами.
«Для нас 2016 год начался со строительства третьей очереди ЖК «Авторский» и работ на участке третьей очереди таунхаусов «Вилла Роз», — рассказывает Михаил Партикевич. — Уже к концу года завершили проектирование первого жилого дома нового района на территории «Черноморской Ривьеры», ещё два жилых дома находятся на различных стадиях проектирования. Кроме того, мы начали отделочные работы в детском саду на территории «Черноморской Ривьеры», который уже в 2017 году откроет свои двери. Также мы выполнили в полном объёме проектные работы по системе водоотведения села Фонтанка, передали результаты сельскому совету. И, конечно же, мы сдали в эксплуатацию последнюю очередь строительства ЖК «Левитана», инвестором которого является наша компания».
Народное признание — лучший стимул
Проекты компании пользуются большим спросом и популярностью. К примеру, ЖК «Башня CHKALOV» стал лучшим архитектурным проектом года в Одессе. А все три пляжа, находящиеся в управлении группы компаний «Ривьера Девелопмент», завоевали сертификат соответствия международным стандартам «Голубой Флаг»: это «Причал № 1» в Одессе, «Дачник» в Грибовке и «Черноморская Ривьера» в Фонтанке. Ещё одно достижение — сумели привлечь в Одессу в качестве генерального подрядчика для новых проектов одну из крупнейших строительных и металлургических компаний мира — китайскую государственную компанию «MCC».
«Это признание надёжности нашей компании на международной арене, — подчёркивает Михаил. — Кроме того, мы выиграли тендер и выполнили в полном объёме работы по проектированию реконструкции двух зданий апелляционного административного суда, выиграли тендер на проведение соответствующих строительных работ, приступили к их выполнению, что является несомненным признанием нашего профессионализма, опыта и делового имени. В качестве инвестора мы присоединились к проекту строительства нового жилого района между ж/м Таирова и Червоным Хутором». Так что «Ривьера Девелопмент» причастна сразу к двум комплексным застройкам целыми жилыми районами на границах Одессы.
С позиций социальной значимости
В этом году компания намерена достроить сразу три объекта: ЖК «Башня CHKALOV», вторую очередь ЖК «Авторский» и третью очередь таунхаусов «Вилла Роз». В планах закончить реконструкцию зданий апелляционного административного суда и аварийной службы газа. Всего получается около 60 тысяч квадратных метров. «Также в этом году будут сданы в эксплуатацию объекты, в которые мы инвестировали: ЖК «Гагаринский» и ЖК «Дом на Щорса», — продолжает эксперт. — Планируем запустить строительство сразу двух жилых районов на границах двух спальных районов Одессы: один проект мы запустим самостоятельно, а во втором будем участвовать как инвесторы. Это будут знаковые проекты, с продуманной инфраструктурой и современной авторской архитектурой».
В условиях отсутствия чётко выраженной программы развития города, основных направлений экономического развития и архитектурных концепций районов, стремление застройщиков создавать комплексные проекты с полноценной инфраструктурой принесут нашему городу огромную пользу. Но необходимо расширять государственно-частное партнёрство, чтобы все городские проблемы можно было решать с помощью конструктивного обсуждения и сотрудничества с бизнесом. Тем более что многие крупные игроки строительного рынка неоднократно выражали готовность совместно с городскими властями работать над новыми проектами. В том числе и социально значимыми.
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