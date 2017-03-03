Киев прекратит связи с захваченными предприятиями

Украина в одностороннем порядке прекратит огонь на Донбассе — Порошенко

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На блокпосты для Донбасса и Крыма потратят 100 млн. гривен

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