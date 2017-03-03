Киев прекратит связи с захваченными предприятиями

Киев прекратит все контакты с захваченными в ДНР и ЛНР предприятиями, заявил министр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш Интерфакс-Украина.
"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут прекращены", - сказал он.
Министр отметил, что субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле страны.
ДНР и ЛНР конфисковали украинские предприятия, находящихся на подконтрольных сепаратистам территориях, 1 марта.