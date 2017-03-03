Медведчук: Украина для ЕС - поставщик сырья

Сырьевая экономика и дэиндустриализация является тупиковым путем для Украины, что признают и западные эксперты.
Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук в своем блоге.
По его словам, задолго до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Украинском выборе предупреждали, что выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции предусматривает почти 400 изъятий и ограничений.
"Наши эксперты прогнозировали падение ВВП, сворачивание производства, массовое закрытие предприятий, рост безработицы, превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток Запада", - отметил он.
Политик напомнил точку зрения норвежского экономиста Эрика Райнерта, который считает, что для выхода из кризиса Украина "должна экспортировать не сырье, а продукцию с высокой добавленной стоимостью".
"Низкая секторальная поддержка, высокая затратность модернизации производства делали и продолжают делать украинскую продукцию неконкурентоспособной на европейском рынке", - говорит Медведчук.
По его словам, это привело к тому, что Украина так и не смогла пробиться на европейские рынки и в итоге стала поставщиком преимущественно дешевого сырья в ЕС.
Медведчук заявил, что украинские чиновники упорно не желают признавать очевидное: страны ЕС воспринимают Украину исключительно как поставщика сырья, и даже западные эксперты признали: Соглашение об ассоциации с ЕС уничтожает экономику Украины.
Он отметил, что Брюссель предъявляет Киеву ультиматумы, требуя обеспечить экспорт леса-кругляка и металлолома.
"Но при этом даже не предпринимает попыток пересмотреть дискриминационные квоты по тем позициям, которые могли бы быть выгодны Украине. А в Киеве покорно соглашаются с условиями Брюсселя", - резюмирует политик.