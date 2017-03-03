Медведчук: Украина для ЕС - поставщик сырья

Медведчук приступил к работе по федерализации Украины

Медведчук: Украина сегодня на уровне стран Африки

Брюссель не готов взять на себя проблемы нестабильной Украины, — Медведчук

Виктор Медведчук назвал главную стратегическую задачу на мирных переговорах в Донецке

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