У Гройсмана не хотят снимать блокаду Донбасса

Силовой разгон так называемых "активистов", незаконно блокирующих грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей, является неприемлемым вариантом.
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала "112 Украина". "Я, честно говоря, не допускаю такого варианта", — сказал он.
По мнению министра, правительство должно было давно принять меры и урегулировать торговлю с территориями, неподконтрольными официальному Киеву. Также он выступил против полного запрета сообщения с "ДНР" и "ЛНР", поскольку там находятся украинские предприятия.
"Полностью запрещать товарный поток… это не совсем правильно, все это разрушает производственные цепи", — сказал А.Рева. Он предположил, что правительство могло бы предложить "активистам" оставаться на своих местах, только не с целью блокады, а для контроля за перемещением разрешенных товаров.
"Если они не хотят допускать контрабанду, можно предложить им продолжать стоять и контролировать товары, которые идут", — отметил министр.
Ранее командующий национальной гвардией МВД Юрий Аллеров сообщил, что его подчиненные готовы обеспечить силовую составляющую для деблокирования железнодорожных путей на Донбассе. По его словам, для этого нацгвардейцам требуется дать указание.
Президент Петр Порошенко ранее осудил действия участников блокады, заявив, что они пытаются отрезать Донбасс от Украины. П.Порошенко подчеркнул, что не допустит атаманщины и ухудшения международного имиджа Украины из-за действий "активистов".
По мнению заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий АТО и беженцев Георгия Туки, ситуация с противозаконной блокадой Донбасса показала беззубость нынешней власти.