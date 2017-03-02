Новые рекорды Донетчины: на 57% увеличились поступления в бюджет

На 2 миллиарда гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от жителей Донетчины

Поступления налога на доходы физических лиц в Донецкой области увеличились на 43%

В ноябре в Донецкой области зафиксирован рекордный уровень поступлений в сводный бюджет страны

Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году

По итогам I полугодия бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет свыше 5,6 миллиардов гривен

Бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет более 3,5 миллиардов гривен