Новые рекорды Донетчины: на 57% увеличились поступления в бюджет

С начала 2017 года Главным управлением ГФС в Донецкой области обеспечены рекордные поступления в сводный бюджет страны. По сравнению с прошлогодними показателями, поступления в бюджеты всех уровней увеличились на 57% или на 1,7 млрд гривен. Так, за два месяца текущего года плательщики Донетчины уплатили свыше 2,8 млрд гривен.
В частности увеличился и среднемесячный показатель поступлений, который в этом году составил 1,4 млрд грн против 1 млрд грн по результатам прошлого года.
Большая часть от всех перечислений налогоплательщиков, а именно 56%, остается в местных бюджетах региона. С начала 2017 года местная казна получила почти 1,6 млрд грн, что на полмиллиона гривен больше, чем в прошлом году. Основные налоги, которые формируют местный бюджет, - это налог из доходов физических лиц (937 млн грн), единый налог (свыше 144 млн грн) и плата за землю (132 млн гривен).
Также наблюдается четкая тенденция увеличения поступлений в госбюджет от плательщиков Донетчины. В этом году в государственный бюджет страны направлена сумма налогов вдвое превышающая поступления аналогичного периода прошлого года. Наибольшее поступления налогов (сборов) обеспеченно по налогу на прибыль предприятий (почти 400 млн грн), налогу на доходы физических лиц и военного сбора (свыше 380 млн грн) и НДС из произведенных товаров (свыше 353 млн гривен).
Кроме достижений специалистов фискальной службы Донетчины в наполнении общего фонда госбюджета важную роль играет добросовестное отношение налогоплательщиков области. Главное управление ГФС в Донецкой области выражает свою благодарность и уважение всем налогоплательщикам, которые своевременно и в полном объеме обеспечивают выполнение своего конституционного долга по уплате налогов.